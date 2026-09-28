Boeing 747 wijkt uit met noodmelding (squawk 7700)

Een Boeing 747 van Lufthansa heeft een vlucht naar Toronto moeten afbreken nadat aan boord een brandlucht werd waargenomen. De bemanning zette transpondercode 7700 en week uit naar Manchester.

Brandlucht aan boord

De Boeing 747 van Lufthansa, registratie D-ABVY, was onderweg als vlucht LH470 van Frankfurt naar Toronto toen de bemanning besloot uit te wijken. Het toestel vloog op ongeveer 33.000 voet, omgerekend zo’n 10 kilometer hoogte, en bevond zich in de buurt van Manchester toen de brandlucht werd opgemerkt. De bemanning zette daarop squawk 7700, de algemene transpondercode die wordt gebruikt om een noodsituatie kenbaar te maken aan de luchtverkeersleiding, en zette koers naar Manchester.

Boeing 747 veilig aan de grond

Ongeveer dertig minuten na het besluit om uit te wijken landde de Boeing 747 veilig op baan 23R van Manchester Airport. Volgens meldingen van passagiers waren tijdens de vlucht onder meer de verlichting in de toiletten en het inflight-entertainmentsysteem uitgevallen, meldt The Aviation Herald. Een andere passagier meldde dat er rook in de cabine te zien was. De exacte oorzaak van de brandlucht en de gemelde rook is vooralsnog niet bekend.