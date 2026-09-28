Corendon Airlines huurt extra Airbus-vliegtuigen

Corendon Airlines krijgt de komende periode versterking van drie Airbus A320’s. De toestellen worden ingezet vanuit Antalya, waar ze in opdracht van de Turkse luchtvaartmaatschappij ACMI-vluchten gaan uitvoeren. Daarmee krijgt Corendon extra capaciteit voor de operatie vanuit de populaire Turkse vakantiebestemming.

Airbus A320’s voor Corendon

Avion Express heeft bekendgemaakt dat drie Airbus A320’s klaarstaan om vanuit Antalya voor Corendon Airlines te gaan vliegen. De toestellen worden ingezet op basis van een zogenoemde ACMI-overeenkomst. Daarbij levert Avion Express niet alleen de vliegtuigen, maar ook de bemanning, het onderhoud en de verzekering. Corendon kan de extra capaciteit daardoor inzetten zonder zelf drie extra toestellen aan de vloot toe te voegen.

Extra capaciteit vanuit Antalya

De drie Airbus A320’s worden gestationeerd in Antalya, een belangrijke basis voor Corendon Airlines. Vanuit de Turkse badplaats voert de maatschappij veel vluchten uit naar verschillende Europese vakantiebestemmingen. De extra toestellen geven Corendon ruimte om de operatie uit te breiden en capaciteit op te vangen wanneer dat nodig is. Avion Express spreekt over een samenwerking voor de operatie vanuit het zonnige Antalya en zegt uit te kijken naar een succesvolle en langdurige samenwerking met Corendon.

Avion Express

De Litouwse maatschappij heeft een grote vloot Airbus A320-familietoestellen en wordt regelmatig door andere luchtvaartmaatschappijen ingeschakeld om tijdelijk extra capaciteit te leveren. Wanneer de eerste vluchten precies worden uitgevoerd en op welke routes de Airbus A320’s worden ingezet, is nog niet bekendgemaakt. Avion Express bedankt de maatschappij voor het vertrouwen. De aanbieder zegt te rekenen op een soepele en succesvolle operatie gedurende het seizoen.