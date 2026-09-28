Israël waarschuwt voor strenge controles op Schiphol

Israël waarschuwt reizigers die naar Nederland vliegen voor mogelijk lange en ingrijpende bagagecontroles op Schiphol. Aanleiding is een nieuwe Nederlandse maatregel die de invoer van goederen uit Israëlische nederzettingen in onder meer de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Golanhoogten verbiedt.

Extra controles na nieuwe maatregel

De Nederlandse maatregel trad op 22 september in werking en geldt niet alleen voor import, maar ook voor goederen die reizigers zelf meenemen in hun bagage. Het gaat onder meer om souvenirs, cadeaus en producten voor persoonlijk gebruik. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken waarschuwt daarom reizigers die naar Nederland vliegen dat zij mogelijk langer bij de douane moeten blijven. Het ministerie zegt de afgelopen dagen meldingen te hebben ontvangen over controles van bagage van passagiers die vanuit Israël in Nederland aankwamen.

‘Deze meldingen worden onderzocht, waaronder de omvang van de controles en de manier waarop het besluit in de praktijk wordt uitgevoerd’, aldus het ministerie. Nederlandse Douane-autoriteiten mogen bagage controleren en reizigers vragen stellen over de herkomst van goederen.

Controles op Schiphol

Passagiers die met een rechtstreekse vlucht vanuit Tel Aviv op Schiphol aankwamen, meldden volgens Ynet dat zij na aankomst opvallend streng werden gecontroleerd. Volgens bronnen moesten reizigers hun bagage door een röntgenapparaat laten gaan. Daarbij zouden douanebeambten vragen hebben gesteld over onder meer wijn, dadels en olijven, producten die mogelijk afkomstig zijn uit gebieden waarop de nieuwe Nederlandse regels betrekking hebben. Tegelijkertijd is er discussie over de vraag of daadwerkelijk sprake is van grootschalige extra controles van Israëlische vluchten. Een lid van de Joodse gemeenschap in Amsterdam zei tegen Ynet dat het volgens hem om reguliere steekproefsgewijze controles ging.

‘Dit waren reguliere willekeurige douanecontroles. Ze controleerden niet hele vluchten en er was geen sprake van extra controle’, aldus de betrokkene. ‘Niemand hoeft te verwachten dat hij wordt gearresteerd. De procedure zelf is niet helemaal duidelijk.’ Een andere vertegenwoordiger van de gemeenschap zei dat het aantal geselecteerde passagiers volgens hem niet uitzonderlijk hoog leek, maar dat reizigers uit Israël voor het eerst specifiek werden bevraagd over producten uit de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogten.