Na Eurlings-incident bij KLM: opnieuw powerbank in brand

Na het Eurlings-incident bij KLM is het opnieuw raak met een brandende powerbank aan boord van een passagiersvliegtuig. Dit keer aan boord van een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon, waarna de piloten besloten uit te wijken naar Lyon.

Brand aan boord

Het incident vond plaats aan boord van een Airbus A321, registratie D-AISB, van Lufthansa met vluchtnummer LH1170. Nadat de brand was ontdekt, greep het cabinepersoneel direct in. De powerbank werd opgeborgen in een speciale beschermhoes voor lithiumbatterijen om verdere verspreiding van de brand te voorkomen. Toch besloten de piloten uit veiligheidsoverwegingen om de vlucht voortijdig te beëindigen. Zij weken uit naar Lyon en riepen daarbij een noodsituatie uit om voorrang te krijgen bij de landing. Het toestel landde veilig op de luchthaven van Lyon. Niemand raakte gewond. De passagiers en bemanning werden vervolgens naar hotels gebracht en konden de volgende dag met andere vluchten alsnog doorreizen naar Lissabon.

KLM

Het incident komt ruim een week nadat een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao moest terugkeren naar Schiphol vanwege een soortgelijk incident. Ook daar ontstond brand in de cabine, terwijl het toestel zich al boven de Atlantische Oceaan bevond. Een passagier liep bij het incident brandwonden op. Later werd bekend dat het toebehoorde aan voormalig KLM-topman Camiel Eurlings.

Powerbanks verboden

Lufthansa verbiedt sinds begin dit jaar het gebruik en opladen van powerbanks tijdens de vlucht. Passagiers mogen de apparaten onder bepaalde voorwaarden wel meenemen, maar moeten deze in de handbagage vervoeren. De Nederlandse maatschappij onderzoekt naar aanleiding van het eerdere incident op de vlucht naar Curaçao of de bestaande regels verder moeten worden aangescherpt. Bij Transavia, de Nederlandse dochtermaatschappij van KLM, gelden andere regels en mogen passagiers hun powerbank tijdens de vlucht wel gebruiken en opladen.