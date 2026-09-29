Boeing 737 in beslag genomen op Europese luchthaven

Een Boeing 737 van de Iraanse luchtvaartmaatschappij Caspian Airlines is in beslag genomen op Istanbul Airport. Het toestel mag de luchthaven voorlopig niet verlaten vanwege een betalingsgeschil met ACM Air Charter, een bedrijf dat diensten verleent aan de maatschappij.

Boeing 737 mag Istanbul niet verlaten

Volgens informatie van Hava Sosyal Medya is in Istanbul beslag gelegd op de Boeing 737-500, registratie EP-KPB, vanwege de openstaande rekening. De Iraanse maatschappij zou ongeveer 3 miljoen euro verschuldigd zijn. Het bedrijf zou hebben laten weten dat het vliegtuig pas wordt vrijgegeven wanneer de openstaande schuld is voldaan. Tot die tijd mag de Boeing Istanbul niet verlaten.

Vluchten geannuleerd

Door de situatie heeft Caspian Airlines naar verluidt vluchten naar Istanbul moeten annuleren. Hoe lang de 737 blijft staan en wanneer de vluchten worden hervat, is vooralsnog niet bekend. Ook is niet duidelijk of Caspian Airlines op korte termijn tot een akkoord kan komen over de betaling van de schuld.

Iraanse maatschappijen

De kwestie speelt tegen de achtergrond van onzekerheid rond de activiteiten van Iraanse luchtvaartmaatschappijen in Turkije. Volgens media proberen sommige Turkse dienstverleners daarom bestaande vorderingen op Iraanse maatschappijen eerder te innen. Zij zouden rekening houden met de mogelijkheid dat de activiteiten van Iraanse airlines in Turkije worden beperkt of stilgelegd. Vooralsnog is niet duidelijk of andere bedrijven daadwerkelijk met vergelijkbare maatregelen te maken hebben gekregen.

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