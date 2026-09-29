Gaat deze airline Chinese vliegtuigen bestellen?

De Kirgizische luchtvaartmaatschappij Asman Airlines onderzoekt de mogelijkheid om Chinese vliegtuigen aan te schaffen. De airline kijkt daarbij naar de COMAC C909 en C919.

Comac C909 en C919

Asman Airlines en de Chinese vliegtuigbouwer COMAC hebben afspraken gemaakt over verdere samenwerking op het gebied van de burgerluchtvaart. Een belangrijk onderdeel daarvan is het onderzoeken van een mogelijke aanschaf van de C909 en C919. COMAC gaat de Kirgizische maatschappij voorzien van informatie over beide vliegtuigtypen. Vervolgens willen de partijen gezamenlijk bekijken hoe efficiënt de toestellen in de praktijk kunnen worden ingezet, waarbij zowel het huidige als het toekomstige routenetwerk van Asman Airlines wordt meegenomen. Daarmee gaat de samenwerking verder dan een eerste kennismaking: de airline laat daadwerkelijk onderzoeken of de Chinese vliegtuigen binnen haar netwerk en bedrijfsvoering passen.

Chinese vliegtuigen

Een eventuele introductie van COMAC brengt in Kirgizië ook een belangrijk regelgevend vraagstuk met zich mee. Asman Airlines en COMAC willen daarom samenwerken op het gebied van luchtwaardigheid en de validatie van de typecertificaten van de toestellen in Kirgizië. Daarbij wordt samengewerkt met de State Civil Aviation Agency, die onder het kabinet van ministers van Kirgizië valt. De certificering en toelating van de vliegtuigen vormen daarmee een belangrijk onderdeel van het verdere traject. Zolang dat proces niet is afgerond, betekent de interesse van Asman Airlines nog niet dat de C909 of C919 daadwerkelijk in de vloot terechtkomt.

Fabriek in Shanghai

De samenwerking krijgt binnenkort ook een praktische invulling. Vertegenwoordigers van Asman Airlines reizen naar Shanghai om de productiefaciliteiten van COMAC te bezoeken. Daar krijgen zij inzicht in het productieproces van de vliegtuigen en worden verdere gesprekken gevoerd over de samenwerking. Volgens Manasbek Samidinov, voorzitter van de raad van bestuur van Manas International Airport en Airports of Kyrgyzstan, zijn de partijen het eens geworden over verdere samenwerking. Hij maakte de ontwikkelingen op 24 september bekend via zijn officiële Instagram- en LinkedIn-accounts.

Internationale markt

De C909 en C919 behoren tot vliegtuigtypen die COMAC op de internationale markt wil positioneren. Voor Asman Airlines is vooral van belang hoe de machines aansluiten op de eigen routeontwikkeling en operationele behoeften. De komende economische analyses, technische informatie en gesprekken over luchtwaardigheid moeten daar meer duidelijkheid over geven. Een definitieve bestelling is vooralsnog niet aangekondigd. De Kirgizische airline onderzoekt momenteel dus vooral of de Chinese toestellen een plek binnen haar toekomstige vloot kunnen krijgen.