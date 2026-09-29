Iconische Boeing 747 uit Duitsland verdwijnt naar kerkhof

Lufthansa heeft afgelopen weekend opnieuw afscheid genomen van een Boeing 747, nadat eerder al een exemplaar vertrok naar de Verenigde Staten. Het toestel vloog naar de woestijn van Arizona.

In december vorig jaar kwam er extreem opvallend nieuws vanuit Duitsland: Lufthansa had twee moderne Boeing 747-8’s verkocht aan de Amerikaanse luchtmacht. Een woordvoerder meldde destijds dat de machines worden ingezet om trainingen van de USAF te ondersteunen. Ook zou één 747 bijdragen aan de voorraad reserveonderdelen. De eerste machine vertrok in januari naar de VS.

Over de Atlantische Oceaan

Zaterdag 26 september vertrok de tweede Boeing 747, registratie D-ABYG, vanaf Frankfurt naar Pinal Airpark in Arizona. De laatste commerciële vlucht van het toestel vond al op 31 augustus plaats, toen het honderden passagiers van Los Angeles naar Duitsland bracht. Op 10 september voerde het van de Lufthansa-logo’s gestripte vliegtuig nog een testvlucht uit.

Het is nog onduidelijk wat de Amerikaanse luchtmacht precies van plan is met deze Boeing 747. Het exemplaar dat in januari vertrok, registratie D-ABYD, stond twee maanden aan de grond op de luchthaven van Waco, Texas, maar vliegt sinds maart rond met de militaire registratie 25-32000. Pinal Airpark, daarentegen, staat bekend als een vliegtuig-“kerkhof”, waar toestellen worden ontmanteld.

Een grote som

De Amerikanen betaalden 400 miljoen dollar voor de twee Boeing 747’s, een bod dat Lufthansa lastig kon afslaan. ‘Het was zoveel geld dat we geen nee konden zeggen’, gaf Lufthansa-topman Carsten Spohr destijds toe tijdens een personeelsevenement. De CEO wil het opgehaalde bedrag zo snel mogelijk herinvesteren. De Duitse airline heeft inmiddels bekendgemaakt waarin.

Ten tijde van de verkoop was het de vraag of Lufthansa het geld wilde gebruiken om Boeing 787-9 Dreamliners te kopen, of dat ze de kooprechten voor de aankoop van extra Airbus A350-1000’s zou aanwenden. Uiteindelijk gingen beide fabrikanten er met de winst vandoor, aangezien Lufthansa in mei aankondigde tien exemplaren van beide typen vliegtuigen te bestellen.