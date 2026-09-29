Oostenrijk volgt het voorbeeld van KLM en Koninklijke Luchtmacht

Oostenrijk gaat militaire piloten voortaan ook inzetten bij de nationale luchtvaartmaatschappij Austrian Airlines. Deze samenwerking volgt op het recente voorbeeld van KLM en Defensie, die afspraken maakten over een vergelijkbare constructie.

Austrian Airlines

De samenwerking tussen de Oostenrijkse luchtmacht en Austrian Airlines is opgezet als een pilotproject voor deeltijdinzet van militaire piloten in de civiele luchtvaart. De twee vliegers blijven onderdeel van de Oostenrijkse strijdkrachten, maar gaan daarnaast aan de slag bij Austrian Airlines. Het uitgangspunt is dat zij vanaf 2028 jaarlijks ongeveer zes maanden militaire vluchten uitvoeren en vervolgens zes maanden passagiersvluchten voor Austrian Airlines. Daarmee ontstaat een opvallende combinatie waarbij dezelfde piloten zowel militaire als civiele vliegervaring blijven opdoen.

Van straaljager naar Airbus A320

De eerste twee deelnemers zijn maandag 28 september begonnen met hun type rating voor de Airbus A320 bij Austrian Airlines. De opleiding moet in de zomer van 2027 zijn afgerond, waarna de twee worden ingezet op de lijndiensten van Austrian Airlines. Vanaf 2028 moet de nieuwe werkverdeling daadwerkelijk ingaan: van november tot en met april vliegen de piloten voor de Oostenrijkse luchtmacht, terwijl zij van mei tot en met oktober in de cockpit van Austrian Airlines zitten.

Oostenrijk wil militaire kennis behouden

Voor de Oostenrijkse luchtmacht is vooral het behoud van ervaren vliegers een belangrijke reden voor de samenwerking. Volgens Austrian kunnen militaire piloten momenteel na hun minimale dienstverplichting van acht jaar overstappen naar de civiele luchtvaart. Via het nieuwe model moeten zij juist langer beschikbaar blijven voor de strijdkrachten. Deelnemende piloten zouden gedurende nog eens tien jaar minimaal zes maanden per jaar voor de luchtmacht blijven vliegen. Daarmee wil Oostenrijk voorkomen dat de kennis en vaardigheden van uitgebreid opgeleide militaire vliegers verloren gaan wanneer zij overstappen naar een commerciële maatschappij.

KLM en Defensie

Ook in Nederland wordt al gewerkt aan een constructie waarbij civiele en militaire luchtvaart worden gecombineerd. KLM en de Koninklijke Luchtmacht sloten op vliegbasis Volkel onlangs een overeenkomst voor luchtmachtvliegers die bij KLM werken. Zij kunnen hun militaire vliegvaardigheid en ervaring op peil houden naast hun werkzaamheden als verkeersvlieger bij KLM. Daardoor blijven de vliegers inzetbaar voor Defensie en kunnen zij, wanneer dat nodig is, sneller worden ingezet. De afspraken zijn daarmee gericht op het behouden van militaire expertise, terwijl de vliegers hun civiele loopbaan bij KLM voortzetten.