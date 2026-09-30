Boeing 777X in 2027? ‘Er zijn grote vraagtekens’ 

Luchtvaartmaatschappijen wachten al jaren vol smart op de nieuwe 777X van Boeing. Toch verandert Lufthansa haar vliegschema voor de komende zomer opnieuw. Topman Carsten Spohr twijfelt of Boeing kan leveren.

Veranderd vliegschema

Een klein jaar geleden publiceerde Up in the Sky een artikel met de kop: Boeing 777X in 2026? Lufthansa past vluchtschema aan. De Duitse luchtvaartmaatschappij had grote vraagtekens of Boeing zijn beloftes wel echt kon nakomen, en ze bleek gelijk te hebben. Nu blijkt dat Lufthansa het toestel opnieuw niet inplant in het zomerseizoen van 2027, ondanks berichten vanuit Boeing dat er geen vertraging op de loer ligt.

A340 van stal

‘Hoeveel zijn het er dan echt en hoeveel kunnen we er echt in de zomer gebruiken. Er zijn grote vraagtekens’, zei Spohr afgelopen maandag over de 777-9 tegen aeroTELEGRAPH. Een snelle blik op het zomerschema bevestigt deze opmerking. In plaats daarvan kiest Lufthansa ervoor om haar oude, kerosineslurpende Airbus A340-300’s van stal te halen.

‘We hebben inmiddels moeten besluiten dat plan B, namelijk om de A340-300 in grotere aantallen actief te houden, inmiddels plan A is geworden’, aldus Spohr. De cabines van deze vliegtuigen zijn ver onder de mondiale standaard, de vier motoren verbruiken relatief veel kerosine en het onderhoud van de A340 wordt alsmaar duurder. Volgens de CEO van Lufthansa zou de A340 ‘eigenlijk helemaal niet meer moeten vliegen’.

Lufthansa wijst vliegtuigen af

Toch hapt Lufthansa niet bij de eerste 777X die beschikbaar komt. Tussen de eerste en de meest recente exemplaren zit ruim vijf jaar, waardoor een aantal vliegtuigen met verouderde apparatuur en veiligheidsgaranties op de markt komt. Dat zou betekenen dat Lufthansa veel moet investeren om deze exemplaren af te nemen, waar de airline vanzelfsprekend niet op zit te wachten.

Spohr gaf begin augustus aan dat de maatschappij met de Amerikaanse fabrikant zou praten over welke vliegtuigen niet zouden worden geaccepteerd en welke konden worden gemoderniseerd. Lufthansa zou bereid zijn om de meest recente exemplaren over te nemen, mits Boeing een financiële bijdrage zou leveren. Het is onduidelijk om hoeveel vliegtuigen het exact gaat.