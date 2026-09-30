Boeing 787 steeg op vanuit het gras

In augustus ging het bijna mis op de luchthaven van München. Een Boeing 787 Dreamliner van Vietnam Airlines steeg op vanuit het gras achter de landingsbaan. Nu blijkt dat er tijdens de start meerdere keren is geremd.

Grote problemen

Op 15 augustus stond de Dreamliner van de Vietnamese luchtvaartmaatschappij klaar op de startbaan voor een vlucht naar Hanoi. Tijdens de start moesten de piloten de neus van de Boeing al omhoog trekken voordat de V1-snelheid was bereikt. Het toestel schoot door over de baan en kwam pas vanuit het gras in de lucht, waarbij het de baanverlichting raakte. Het toestel liep aanzienlijke schade op en de cockpitcrew besloot terug te keren.

De eerste onderzoeksresultaten

De Duitse onderzoeksautoriteit BFU startte direct een onderzoek naar de gebeurtenis. Kort na het incident suggereerde de Vietnamese luchtvaartautoriteit al dat er problemen waren met de remmen, gebaseerd op verklaringen van de cockpitcrew. De Duitse onderzoeksautoriteiten bevestigen die lezing nu in hun eerste rapport, maar wijzen nog geen definitieve oorzaak aan van het incident.

Uit de vluchtgegevens blijkt namelijk dat de rempedalen bij de linkerstoel in de cockpit waren bewogen. De eerste remactie vond plaats kort nadat het vliegtuig vaart begon te maken; een tweede remactie gebeurde vlak voor het opstijgen. Het is nog niet duidelijk of dit door menselijk handelen kwam of door een technische storing in het remsysteem.

64 jaar

De piloot op de linkerstoel die de start uitvoerde, is een man van 64 met ruim 27.000 vlieguren op zijn naam. Toen de Boeing 787 zich eenmaal in de lucht bevond, nam zijn collega op de jumpstoel de besturing van hem over. Na een korte klim loosde de bemanning 62 ton brandstof alvorens terug te keren naar de luchthaven van München. Geen van de inzittenden raakte gewond, maar het vliegtuig bleek ernstig beschadigd.