Air France-KLM over A350F: ‘Als kinderen in een snoepwinkel’

De eerste Airbus A350F heeft dinsdag een testvlucht gemaakt. Het toestel is het eerste exemplaar van de nieuwe vrachtversie van de A350. Ook een delegatie van Air France-KLM was aanwezig. Simon Spoor, programmadirecteur van de A350F bij de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep, noemt het een moment dat hij niet snel zal vergeten.

‘Als kinderen in een snoepwinkel’

‘Vandaag is een van die momenten waarvan je weet dat je ze je voor altijd zult herinneren’, schrijft Spoor. Hij was samen met een kleine groep managers van Air France-KLM aanwezig toen MSN700 voor het eerst van de grond kwam. ‘Na jaren van concepten, ontwerpbeoordelingen, engineering, beslissingen, uitdagingen en voorbereidingen was het heel bijzonder om het vliegtuig daadwerkelijk van de grond te zien komen.’ Volgens de programmadirecteur was de sfeer onder de aanwezigen opvallend enthousiast. ‘Zelfs ervaren luchtvaartbestuurders liepen rond als kinderen in een snoepwinkel’, schrijft hij verder in zijn LinkedIn-bericht.

Nieuwe fase voor A350F

Met de eerste vlucht begint een nieuwe fase in de ontwikkeling van de A350F. MSN700 wordt gebruikt voor het flight-testprogramma, waarin Airbus het vliegtuig uitgebreid aan verschillende tests onderwerpt. Volgens de programmadirecteur laat de eerste vlucht zien wat er mogelijk is wanneer engineers, programma teams, klanten en bestuurders jarenlang aan hetzelfde doel werken. ‘Programma’s als deze worden alleen werkelijkheid wanneer visie wordt gecombineerd met betrokkenheid. Door engineers en programmateams die ideeën omzetten in een vliegtuig, maar ook door klanten en leiders die bereid zijn vooruit te kijken, keuzes te maken en te investeren in wat komt.’

Air France-KLM betrokken bij ontwikkeling

Air France-KLM is vanaf een vroeg stadium betrokken bij het A350F-programma. De groep heeft daarmee niet alleen interesse in het toekomstige vrachtvliegtuig, maar is ook betrokken geweest bij de ontwikkeling ervan. De A350F moet een belangrijke rol gaan spelen in de volgende generatie vrachtvliegtuigen. De machine is gebaseerd op de A350-familie en is specifiek ontwikkeld voor het vervoer van vracht. De eerste vlucht van MSN700 markeert daarmee het begin van een nieuwe fase.