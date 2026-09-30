Duidelijkheid voor Schiphol: ‘Het heeft te lang geduurd’

Voor het eerst in achttien jaar komt het kabinet met een nieuw luchthavenverkeerbesluit waar een meerderheid van de Tweede Kamer achter lijkt te staan. Daarmee wordt er eindelijk duidelijkheid voor Schiphol gecreëerd. BARIN is tevreden met de steun in de Tweede Kamer en hoopt dat hiermee een einde komt aan de discussie over geluid en vliegbewegingen. ‘Het heeft te lang geduurd en we kijken uit naar een toekomst waar de luchtvaart, omwonenden en Schiphol weten waar ze aan toe zijn,’ aldus Marnix Fruitema.

Een nieuw besluit

Na lang wikken en wegen wordt de krimp van Schiphol nu toch vastgelegd. Volgens het nieuwe luchthavenverkeerbesluit van minister Vincent Karremans (VVD) komt er een maximum van 478.000 vluchten per jaar, waarbij er maximaal 27.000 nachtvluchten kunnen plaatsvinden. Momenteel zijn er 499.000 vluchten met een maximum van 30.000 nachtvluchten.

Het belangrijkste doel van de krimp is een geluidsreductie van twintig procent overdag en minimaal vijftien procent in de nachtelijke uren. Verder komt de minister met maatregelen om de veiligheid op en rond de luchthaven te verbeteren, regels over welke start- en landingsbanen wanneer gebruikt mogen worden, en plannen om de stikstofuitstoot van Schiphol terug te dringen.

Duidelijkheid voor airlines

Het nieuwe luchthavenverkeerbesluit geeft luchtvaartmaatschappijen eindelijk duidelijkheid. Airlines als Transavia en easyJet zijn in hoge mate afhankelijk van de vluchten in de vroege ochtenden en de late avonduren om hun vliegschema’s zoveel mogelijk te maximaliseren. In de praktijk wordt de huidige limiet van 499.000 vluchten vaak al amper gehaald vanwege het grote aantal annuleringen.

Ook lijkt er in de toekomst weer ruimte voor groei. De vlootvernieuwing van maatschappijen als KLM en Transavia zorgt ervoor dat Schiphol snel stiller wordt. Volgens de VVD moet er daarmee ook ruimte ontstaan om de nationale luchthaven op den duur weer te laten groeien. Coalitiepartijen D66 en CDA vinden dat alleen mag onder strenge randvoorwaarden, zo mogen er volgens hen geen extra nachtvluchten komen.