Piloten vechten aan boord van 737 MAX: ‘Bloedige vechtpartij’

In Israël gingen woensdagochtend alle alarmbellen af na berichten over een mogelijke kaping van een Boeing 737 MAX onderweg naar Tel Aviv. Volgens ooggetuigen gingen de piloten met elkaar op de vuist en werd er gestoken.

Twee noodsignalen

Vroeg in de ochtend zond een Boeing 737 MAX 8, registratie A6-FKF, van FlyDubai het noodsignaal squawk 7700 uit. Dat duidt op een acute noodsituatie aan boord en een verzoek om zo snel mogelijk te landen. Dit signaal werd kort daarna opgevolgd door een squawk 7500-code, wat een kaping of een illegale inmenging in de cockpit inhoudt.

Alarmbellen gaan af

Het vliegtuig was met vluchtnummer FZ1073 onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Aan boord waren volgens Israëlische media zeker honderd Israëlische passagiers, wat leidde tot directe actie in Israël. Premier Netanyahu hield een spoedvergadering met zijn kabinet, waarna de regering besloot het Israëlische luchtruim te sluiten en gevechtsvliegtuigen in te zetten.

Tijdens de crisissituatie verloor de Boeing 737 MAX ruim 17.000 voet aan hoogte (ongeveer vijf kilometer). Nadat het toestel kortstondig weer iets was geklommen, daalde het opnieuw aanzienlijk. Dat duidt op handmatige besturing, terwijl het vliegtuig op dat punt op de automatische piloot had moeten vliegen. Uiteindelijk landde de Boeing op de luchthaven van Taboek, Saoedi-Arabië.

Steekpartij

Israëlische media melden dat er aan boord een heftige confrontatie heeft plaatsgevonden tussen de co-piloot en de gezagvoerder. Volgens bronnen zou de co-piloot zijn collega meermaals hebben gestoken. Daarbij ontstond een ‘bloedige vechtpartij’, waarbij meerdere passagiers zouden zijn ingesprongen om de aanvaller tegen de grond te werken.

Israëlische functionarissen melden dat het kordate optreden van de passagiers een ramp heeft voorkomen. Het is vooralsnog niet officieel bevestigd of het daadwerkelijk om een kaping ging, maar de autoriteiten onderzoeken de zaak. Daarbij wordt ook de achtergrond van de co-piloot doorgelicht, aangezien er sterke aanwijzingen zijn dat hij het toestel wilde laten neerstorten.