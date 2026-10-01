F-16’s brengen spectaculair bezoek aan moeilijkste luchthaven van Europa

Het zijn prachtige beelden op de luchthaven van Madeira, Portugal. Onverwachts komen twee F-16’s langs op de enige start- en landingsbaan tijdens een bliksembezoek. Zo snel als ze kwamen waren de straaljagers ook weer verdwenen.

Terwijl passagiers aan boord stapten van Airbus A320’s en Boeing 737’s van verschillende Europese prijsvechters, kwam er in de verte een enorm geluid aangesneld. Twee F-16’s van de Portugese luchtmacht vlogen maandag tijdens een testvlucht richting baan 23 van de luchthaven van Madeira. Op de beelden is te zien hoe de twee straaljagers kortstondig de baan raken, en vervolgens doorvliegen.

Moeilijke luchthaven

Straaljagerpiloten moeten regelmatig hun landingscapaciteiten oefenen op moeilijke plekken. Door dergelijke manoeuvres uit te voeren, verhogen zij de operationele flexibiliteit en overlevingskansen bij conflicten. Cristiano Ronaldo International Airport, het vliegveld van Madeira ,staat dan ook bekend als een van de moeilijkste van Europa.

Dagelijks doen talloze narrowbodies het vliegveld van Madeira aan, maar met slechts 2.781 meter is er amper ruimte voor een zwaarbeladen Boeing 787 Dreamliner of Airbus A350. Behalve de relatief korte start- en landingsbaan is het vliegveld ook berucht om de moeilijke draai die moet worden gemaakt. Tijdens de approach worden vliegtuigen bovendien geteisterd door straffe zijwinden, met aan de ene kant een diepe afgrond en hoge bergen aan de andere kant.

Snelweg in Finland