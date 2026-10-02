Paus geeft bijzondere groet aan Rafale-piloten op Air France-vlucht

Het gebeurt niet elke dag dat paus Leo XIV als passagier aan boord zit. Het is nog ongewoner dat hij in de cockpit komt en een zegen uitspreekt over al het personeel dat betrokken is bij zijn vlucht. Het gebeurde deze week aan boord bij Air France tijdens het staatsbezoek van de paus aan Frankrijk.

Met Air France door Frankrijk

Eind september bracht het hoofd van de katholieke kerk, paus Leo XIV, een staatsbezoek aan Frankrijk. De 267e paus, geboren in de Verenigde Staten, werd door Air France naar een aantal plekken gevlogen. De eerste vlucht vertrok op zaterdag 26 september als vlucht AF4004 van Parijs Orly naar bedevaartsoord Lourdes. Op maandag 28 september vertrokken de paus en zijn entourage met vlucht AF4005 van Lourdes naar Metz in het noorden van Frankrijk.

Zegen voor Rafale-piloten

Aan boord van de Airbus A321, registratie F-GTAU, bevonden zich 150 passagiers. Onder hen waren medewerkers van het Vaticaan en journalisten. Tijdens de vlucht, die iets meer dan een uur duurde, bracht paus Leo een bezoekje aan de cockpit. Daarbij zegende hij zowel de cabin crew als de piloten van de Rafale-gevechtsvliegtuigen. Zij vlogen als escort mee. De Airbus, die normaal Beaune heet maar voor de gelegenheid was omgedoopt tot Cite du Vatican, landde om 9:03 in Metz. Maandagavond bracht Air France de paus weer naar Rome met vlucht AF4006.