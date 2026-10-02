Transavia over jubileum Rotterdam Airport: ‘Onmisbare thuisbasis’

Rotterdam The Hague Airport bestaat deze week 70 jaar. Transavia is al zes decennia verbonden aan de luchthaven en noemt Rotterdam een belangrijke thuisbasis voor de airline. ‘Daarin blijven we investeren’, zegt Transavia-topman Paul Terstegge.

Belangrijke thuisbasis

Op 1 oktober 1956 opende aan de noordkant van Rotterdam de gemeentelijke luchthaven in de polder Zestienhoven. Zeven decennia later is Rotterdam The Hague Airport uitgegroeid tot een regionale luchthaven die in 2025 ruim 2,3 miljoen reizigers ontving. Transavia is al zestig van die zeventig jaar onderdeel van de geschiedenis van de luchthaven. Terstegge kijkt met bijzondere waardering terug op die lange samenwerking: ‘Rotterdam The Hague Airport bestaat deze week 70 jaar. Als geboren en getogen Rotterdammer ken ik de luchthaven al mijn hele leven als een vertrouwd onderdeel van de stad. Ik wil iedereen die daar dagelijks aan bijdraagt van harte feliciteren’, schrijft hij op LinkedIn.

Transavia al 60 jaar op Rotterdam

De band tussen Transavia en Rotterdam gaat terug tot de eerste jaren van de airline. ‘Als Transavia komen we al 60 jaar in Rotterdam. Sterker nog: na onze allereerste vlucht naar Napels in 1966 liep de terugreis via Zestienhoven. In de jaren daarna voerden we er regelmatig chartervluchten uit.’ Een belangrijk moment volgde in 2000 met de introductie van Basiq Air. Volgens Terstegge vormde dat een nieuw hoofdstuk voor Transavia en werd daarmee duidelijk hoe belangrijk Rotterdam was om betaalbaar vliegen dichter bij reizigers te brengen.

Investeren in de toekomst

Voor Transavia blijft Rotterdam ook de komende jaren een belangrijke basis. ‘Rotterdam The Hague Airport is een onmisbare thuisbasis voor Transavia. Daarin blijven we investeren.’ De airline wijst daarbij onder meer op de vernieuwing van de vloot met stillere en zuinigere Airbus-toestellen. Ook de luchthaven zelf kijkt vooruit: naast bereikbaarheid en duurzaamheid wordt gewerkt aan innovatie en nieuwe technologieën. Terstegge besluit: ‘Dat we al 60 van de 70 jaar onderdeel mogen zijn van de geschiedenis van Rotterdam The Hague Airport laat zien hoe sterk onze band is. Ik kijk uit naar de volgende hoofdstukken van deze bijzondere samenwerking.’