Boeing 737 landt met hoge snelheid en PAN PAN-melding

Een Boeing 737 van American Airlines heeft een voorzorgslanding uitgevoerd op Dallas Fort Worth International Airport nadat de bemanning tijdens de nadering problemen met de flaps meldde. De piloten gaven vervolgens een PAN PAN-melding af. Omdat de flaps niet konden worden gebruikt, moest het toestel met een hogere snelheid dan normaal landen.

Problemen met flaps tijdens nadering

De Boeing 737-800, registratie N914NN, was onderweg als vlucht AA-1880 van New York JFK naar Dallas Fort Worth toen de bemanning tijdens de daling problemen met de flaps constateerde. De piloten stopten de daling op ongeveer 5.000 voet om de situatie te beoordelen. Kort daarna meldden zij aan de luchtverkeersleiding dat een landing zonder flaps noodzakelijk was. Bij een dergelijke landing ligt de snelheid hoger dan gebruikelijk, omdat de flaps normaal gesproken worden gebruikt om het vliegtuig bij een lagere snelheid veilig te laten landen.

PAN PAN en extra controle na landing

De bemanning gaf volgens The Aviation Herald een PAN PAN af, een internationale radiomelding waarmee piloten aangeven dat er sprake is van een urgente situatie, maar niet van direct levensgevaar. De piloten vroegen daarnaast om hulpdiensten na de landing de remmen van het vliegtuig te laten controleren. De Boeing zette ongeveer 35 minuten nadat de daling was onderbroken veilig de landing in op baan 17R van Dallas Fort Worth International Airport. Zoals verwacht gebeurde dat met een hogere snelheid dan normaal vanwege het ontbreken van de flaps.