Boeing 747 van KLM geland op Bonaire voor bijzondere missie

Een Boeing 747F van KLM Cargo is geland op Bonaire. Het vrachtvliegtuig vloog naar het Caribische eiland om een vervangende motor af te leveren voor een Airbus A330 van KLM die daar al sinds 21 september aan de grond staat met een technisch probleem.

Boeing 747 maakt lange vlucht naar Bonaire

De Boeing 747-400F vertrok vrijdag 2 oktober om 14:10 uur vanaf Schiphol. De PH-CKC zette vervolgens koers richting Bonaire. De route voerde onder meer via Londen richting het Caribische eiland. Uiteindelijk zette de iconische viermotorige vrachtjumbo om 23:37 uur Nederlandse tijd de landing in op Bonaire. Daarmee duurde de vlucht vanaf vertrek uit Nederland ongeveer 9,5 uur.

Vervangende motor voor gestrande A330

De inzet van de 747 heeft alles te maken met de Airbus A330, registratie PH-AOC. Dat toestel vertrok op 21 september vanaf Schiphol richting Bonaire, maar kwam na aankomst op het eiland niet meer van de grond. Een technisch probleem met één van de motoren bleek dusdanig ernstig dat een vervangende motor vanuit Nederland moest worden aangevoerd. KLM heeft nu de 747-freighter ingezet om het zware onderdeel naar het eiland te brengen.

Bijzondere missie voor KLM Cargo

Met de aankomst van de PH-CKC is een belangrijke stap gezet om de A330 weer operationeel te krijgen. De vervangende motor kan na aankomst van de vracht worden uitgeladen en vervolgens onder de gestrande A330 worden gemonteerd. Wanneer de werkzaamheden precies zijn afgerond en wanneer de PH-AOC vervolgens naar Nederland kan terugkeren, is nog niet bekend. De Boeing 747-400F vervult daarmee een belangrijke rol bij het oplossen van het technische probleem.