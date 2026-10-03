KLM verwelkomt eerste Airbus A350

KLM heeft haar eerste Airbus A350 in ontvangst genomen. De PH-ZNA, die de naam De Nachtwacht heeft gekregen, is de eerste van in totaal 22 A350-900’s die de komende jaren aan de vloot worden toegevoegd. Iets over vieren arriveerde het vliegtuig op Schiphol.

De A350 is voor KLM een nieuw vliegtuig, maar voor de luchtvaartindustrie allerminst. Het eerste testtoestel van Airbus maakte al in juni 2013 zijn eerste vlucht. Qatar Airways ontving eind 2014 de eerste A350 voor commerciële inzet. Inmiddels hebben tientallen maatschappijen het type in gebruik en heeft Airbus er honderden afgeleverd. De PH-ZNA is het 761ste exemplaar. ‘Het is de allerbeste A350 die er op dit moment op de wereld rondvliegt’, aldus Mathieu Essenberg, Chief Operating Officer bij KLM. Aankomst PH-ZNA © Rob van Ringelesteijn

Lang wachten op de A350

De komst van het langeafstandsvliegtuig kende de nodige vertraging. Het moment waarop de eerste commerciële vlucht zou plaatsvinden werd daarom tot drie keer toe uitgesteld. Een van de oorzaken was een beschadigde flap. ‘Het was maar een klein plekje’, aldus Chris Artmanni, die als technisch projectbegeleider betrokken is bij de levering van de A350 aan KLM. ‘Airbus stelde voor het te repareren, maar wij willen een nieuw vliegtuig, zonder gerepareerde flaps. Voor Airbus niet fijn, er zitten veel manuren in en er liggen geen honderd flaps op de plank.’ Aan de hand van partnummers kan Artmanni precies zien of een volgende af te leveren A350 niet alsnog is voorzien van de eerder afgekeurde flap.

Een andere reden voor de vertraging bij de levering betreft een deur die opnieuw moest worden afgesteld. ‘Airbus heeft veel klanten, waarmee ze ook door moeten. En als je met data moet gaan schuiven, geldt dat ook voor de bemanning: die moet wel beschikbaar zijn.’

1ste Aankomst op Schiphol PH-ZNA © Wytze van den Broek

1ste Aankomst op Schiphol PH-ZNA © Wytze van den Broek

KLM-fans die juist voor de eerste geplande A350-vlucht hadden geboekt, werden door het oponthoud tot drie keer toe met omboekingskosten geconfronteerd. Na berichtgeving van Up in the Sky besloot de airline deze passagiers tegemoet te komen. Zij ontvangen een voucher van 150 euro. Voor Remco betekent dit nog altijd een verliespost van 300 euro.

De eerste commerciële vlucht staat nu gepland voor 30 oktober, met Toronto als bestemming. Ook Montreal zal vanaf Schiphol met de A350 worden bediend. Vanaf eind 2026 wordt het netwerk verder uitgebreid met Nairobi, Dar es Salaam, Kilimanjaro en Zanzibar. Dan staat de ZNA er niet meer alleen voor. ‘De ZNB komt naar verwachting voor de kerst, de ZNC in februari’, aldus Artmanni.

Voor hem is het project ZNA nu klaar. ‘Zodra de banden van het asfalt af komen en het vliegtuig op weg gaat naar Schiphol’, verduidelijkt hij. Hij oogt zichtbaar trots bij de herinnering aan de Customer Acceptance Flight. ‘Vlak voordat de eerste A350F de lucht in zou gaan, mocht nog één vliegtuig vertrekken en dat waren wij. Heel Toulouse was uitgelopen om die vrachtkist te zien, maar die zagen dus wel allemaal eerst nog KLM voorbijkomen.’

Aankomst PH-ZNA op Schiphol © Rego Meijer Photography

Aankomst PH-ZNA © Lieneke Koornstra

Ongelooflijk stil

De PH-ZNA vertrekt vandaag voor trainingsvluchten naar Stavanger, zodat vliegers meer vertrouwd kunnen raken met het type. Boris Berkhout, tot voor kort gezagvoerder bij KLM op de Airbus A330, heeft al de nodige ervaring opgedaan op de A350. ‘De A350 stuurt niet alleen wat nauwkeuriger dan de voorganger, hij is ook stabieler’, is zijn bevinding. ‘Normaal gesproken is het tijdens de landing altijd een beetje waggelen boven het Amsterdamse Bos. Nu niet. Met dit vliegtuig kan je echt heel scherp vliegen.’

Tijdens de vlucht vanaf de fabriek in Toulouse naar thuishaven Schiphol moest er nog wel iets worden getest. Berkhout: ‘Omdat er op de dag van de overdracht nog met het vliegtuig was getest, was de brandstofverdeling helemaal scheef en moesten we die in de gaten houden. Het toestel doet dat zelf ook, maar wij moesten de zaak ook rechttrekken. Geen standaardprocedure maar wel leuk om te doen.’

Met verwijzing naar de fixed windows noemt hij de cockpit ‘ongelooflijk stil’. Ook over het gewicht van het vliegtuig is hij enthousiast. ‘Omdat het vliegtuig van composiet is, is het opvallend lichter: het weegt maximaal 280 ton. Een Boeing 747 daarentegen weegt maximaal 413 ton. De A350 is dus 140.000 kilo lichter en kan toch meer passagiers en vracht meenemen dan de Jumbo’, aldus Berkhout.

Mensen die betrokken zijn bij de komst van de A350 © Rego Meijer Photography

Boris Berkhout © Rego Meijer Photography

Marjan Rintel en Rob Postma © Rego Meijer Photography

Voorlopig zonder Business Class

Tot de komst van de derde A350 ontbreekt bij de KLM-uitvoering voorlopig een belangrijk onderdeel. De 34 stoelen in World Business Class zijn aanwezig, maar mogen nog niet worden verkocht. De certificering is nog niet afgerond. De eerste twee A350’s zullen daardoor aanvankelijk zonder beschikbare Business Class worden ingezet. Voor KLM betekent dat niet alleen een opvallende start van het nieuwe vlaggenschip, maar ook een financiële tegenvaller.

PH-ZNA © Rego Meijer Photography

De niet gecertificeerde WBC © Rego Meijer Photography

Zoek Marjan Rintel © Rego Meijer Photography

Vervanger van oudere toestellen

De komst van de A350 maakt deel uit van de vernieuwing van de langeafstandsvloot. Airbus A330-200’s, A330-300’s en Boeing 777-200ER’s maken uiteindelijk plaats voor de nieuwe generatie Airbus. De A350 moet daarbij zorgen voor een zuinigere en stillere vloot. Volgens KLM ligt het brandstofverbruik ongeveer 25 procent lager en produceert het toestel tot 40 procent minder geluid dan de vliegtuigen die deze machine vervangt.