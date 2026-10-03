Turkse airline neemt officieel Smartwings over via Nederland

Pegasus Airlines heeft de overname van de Tsjechische luchtvaartmaatschappij Smartwings en Czech Airlines officieel afgerond. De Turkse prijsvechter krijgt daarmee een veel grotere positie in Centraal- en Oost-Europa. De overname werd eerder al voorbereid via een Nederlandse dochteronderneming van Pegasus.

Overname officieel afgerond

Pegasus Airlines heeft op 1 oktober officieel bevestigd dat de overname van Czech Airlines en de Smartwings Group is afgerond. Alle benodigde goedkeuringen van toezichthouders zijn inmiddels binnen en ook de overige voorwaarden voor het sluiten van de transactie zijn vervuld. Daarmee begint een nieuwe fase voor zowel Pegasus als de Tsjechische luchtvaartgroep.

De combinatie beschikt gezamenlijk over meer dan 175 vliegtuigen. Daarnaast hebben de twee maatschappijen gezamenlijk vaste vliegtuigorders voor nog eens 140 toestellen uitstaan, waardoor de vloot de komende jaren aanzienlijk kan groeien. Pegasus ziet de overname dan ook als een belangrijke stap in haar internationale expansie.

Nederlandse B.V. speelde een rol

Dat de overname via een Nederlandse constructie tot stand kwam, was al eerder bekend. Pegasus richtte in 2025 de onderneming Pegasus Europe B.V. op, meldt ch-aviation. Die Nederlandse dochteronderneming werd specifiek gebruikt voor de voorgenomen overname van Smartwings. De constructie hing samen met de Europese eigendoms- en controleregels voor luchtvaartmaatschappijen, waarbij Pegasus gebruik kon maken van de dubbele nationaliteit van aandeelhouders om aan de vereiste Europese meerderheidsstructuur te voldoen. Met de nu afgeronde transactie is de eerder aangekondigde overname daadwerkelijk voltooid.

Smartwings blijft onder eigen naam vliegen

Smartwings blijft onder de bestaande merknaam opereren en behoudt alle dagelijkse activiteiten, klantrelaties en dienstverlening. Samen met de Czech Airlines-brand beschikt de groep over een netwerk van ongeveer tachtig bestemmingen in twintig landen. Smartwings heeft bovendien een sterke positie in de leisuremarkt en werkt samen met grote touroperators. Naast reguliere lijnvluchten voert de groep chartervluchten en zakelijke privévluchten uit en wordt zij ook ingezet voor speciale vluchten voor internationale bedrijven en organisaties. Pegasus zegt de bestaande sterke punten van Smartwings te willen behouden en tegelijkertijd ruimte te creëren voor verdere ontwikkeling.

CEO van Pegasus Airlines

Pegasus-topvrouw Güliz Öztürk noemt de afronding van de deal een nieuw hoofdstuk voor beide luchtvaartmaatschappijen. ‘Ons verhaal begon met de droom van een wereld waarin iedereen kan vliegen, en vandaag komen Pegasus Airlines en Smartwings samen om die ambitie voort te zetten’, zegt zij. ‘Samen kunnen we verder groeien en onze gasten meer keuze bieden dan ieder van ons afzonderlijk zou kunnen. De mensen en relaties achter beide luchtvaartmaatschappijen zijn de reden dat ik vertrouwen heb in wat ons te wachten staat. We kijken ernaar uit om samen met al onze collega’s aan het volgende hoofdstuk te schrijven.’