KLM niet akkoord met A350-reparatie: ‘Met vuist op tafel moeten slaan’

Vlak voor de geplande oplevering liep de eerste Airbus A350 van KLM vertraging op nadat een van de flaps beschadigd was geraakt. De airline nam geen genoegen met een reparatie van het onderdeel en drong aan op volledige vervanging. Volgens Chris Artmanni, technisch vertegenwoordiger en lid van het acceptance team, wilde de luchtvaartmaatschappij uitsluitend een nieuwe flap.

Beschadigde flap zorgt voor vertraging

De beschadiging aan de flap kwam op een ongelukkig moment: de PH-ZNA stond op het punt om overgedragen te worden. Een flap is een essentieel onderdeel van de vleugel en wordt tijdens iedere vlucht gebruikt bij onder meer de start en landing. Artmanni legt tegenover Up in the Sky uit waarom KLM zo nadrukkelijk vasthield aan vervanging van het beschadigde onderdeel. ‘Die hadden ze gerepareerd, maar daar gingen we niet mee akkoord. Wij willen geen gerepareerde flight controls’, aldus de technisch vertegenwoordiger van KLM. Volgens hem speelde daarbij vooral de gevoeligheid van de betreffende onderdelen een rol. KLM koos er daarom voor om niet akkoord te gaan met de voorgestelde reparatie en bleef aandringen op vervanging van de beschadigde flap.

Een andere reden voor de vertraging bij de levering betreft een deur die opnieuw moest worden afgesteld. ‘Airbus heeft veel klanten, waarmee ze ook door moeten. En als je met data moet gaan schuiven, geldt dat ook voor de bemanning: die moet wel beschikbaar zijn.’

‘Met de vuist op tafel moeten slaan’

Dat besluit betekende vervolgens dat KLM stevig moest onderhandelen over de oplossing. Artmanni beschrijft hoe ver de luchtvaartmaatschappij daarin moest gaan: ‘We hebben dus echt met de vuist op tafel moeten slaan om een nieuwe flap te krijgen.’ Uiteindelijk werd aan de eis van KLM tegemoetgekomen en kreeg de A350 een nieuwe flap. Daarmee kon het toestel verder richting de daadwerkelijke overdracht aan de maatschappij.

Eerste A350 voor KLM