Motor van Boeing 747 vliegt in brand: ‘Mayday Mayday’

Een Boeing 747 van China Airlines kreeg kort na vertrek te maken met brand in een van de vier motoren. De bemanning sloeg alarm met een dubbele ‘Mayday’-oproep. Uit het voorlopige onderzoeksrapport van 3 oktober blijkt dat de situatie complexer werd toen onder meer de linker autopilot uitviel en meerdere instrumenten aan de zijde van de gezagvoerder wegvielen. Ook het systeem voor het lozen van brandstof werkte niet.

Brandalarm aan boord van 747

De Boeing 747F, registratie B-18725, vertrok op 14 augustus vanaf Ted Stevens Anchorage International Airport voor vlucht CI-5265 richting Taipei. Aan boord waren vier bemanningsleden. Tijdens de klim, op ongeveer 5.500 voet boven zeeniveau, klonk een brandwaarschuwing en verscheen op de EICAS het bericht ‘ENG FIRE 3’. Het ging om motor nummer drie. De bemanning volgde direct de daarvoor bestemde procedures. Vervolgens werd de klim gestopt op ongeveer 9.000 voet en maakte de cockpit zich op voor een terugkeer naar Anchorage.

De situatie werd daarbij complexer toen de linker autopilot uitviel en meerdere instrumenten aan de zijde van de gezagvoerder wegvielen. De bemanning schakelde daarop de centrale autopilot in en meldde zich bij de luchtverkeersleiding met een duidelijke boodschap: ‘Mayday, Mayday.’

Brandstof lozen lukt niet

Hoewel de brandwaarschuwing na het activeren van het blussysteem verdween, kon de Boeing niet direct landen. Een zwaar beladen 747-vrachtvliegtuig kan aanzienlijk boven het maximale landingsgewicht zitten. De luchtverkeersleiding stuurde de bemanning daarom naar een holding pattern om brandstof te lozen voordat de landing zou worden ingezet. Juist daar deed zich een nieuw probleem voor: het systeem waarmee de brandstof moest worden geloosd werkte niet. De bemanning moest daardoor een andere oplossing kiezen en bleef rondvliegen om voldoende brandstof te verbranden. Uiteindelijk kon de vrachtjumbo binnen de toegestane limieten komen voor een landing op Anchorage. Ongeveer twee uur na vertrek landde de Boeing op baan 07R.

Onderzoek

Na de landing werd de Boeing door onderhoudspersoneel geïnspecteerd. Daarbij werden sporen van brandschade aangetroffen. De voorlopige bevindingen zijn op 3 oktober gepubliceerd door de Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB). Opvallend is dat de schade in het eerste verslag wordt omschreven aan de linkerzijde van de betreffende motor, terwijl de waarschuwing in de cockpit betrekking had op motor nummer drie, de binnenste motor aan de rechterkant van de 747.