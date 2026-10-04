Transavia brengt eerbetoon aan Rotterdam met nieuwe Airbus

Sinds deze week staat voor het eerst een Airbus A321neo van Transavia gestationeerd op Rotterdam The Hague Airport. Zowel de ‘R’ in de registratie PH-YHR als het vluchtnummer HV010 verwijzen naar Rotterdam. Daarmee is de komst van het toestel niet alleen een operationele verandering, maar ook een opvallend eerbetoon aan de thuisbasis.

Eerste Airbus voor Rotterdam

De aankomst van de PH-YHR markeert een nieuwe fase voor Transavia op Rotterdam The Hague Airport. Waar de maatschappij vanaf de luchthaven jarenlang uitsluitend met Boeing 737’s opereerde, krijgt Rotterdam nu voor het eerst een Airbus als gestationeerd toestel. Het vliegtuig landde woensdagavond als HV010 en werd daarmee officieel onderdeel van de Rotterdamse vloot.

Nieuwe generatie vliegtuigen

De komst van de Airbus past binnen de bredere vlootvernieuwing van Transavia. De maatschappij vervangt de komende jaren een deel van de Boeing 737’s door Airbus-toestellen van de A320neo-familie. Volgens Transavia zijn de nieuwe vliegtuigen stiller en zuiniger en stoten ze gemiddeld minder CO₂ per passagier uit dan de Boeing 737’s die zij vervangen. Voor Rotterdam betekent de vlootvernieuwing dat de luchthaven niet alleen een nieuw type vliegtuig verwelkomt, maar ook onderdeel wordt van de volgende fase in de ontwikkeling van Transavia.