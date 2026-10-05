A380 keert terug naar ‘Nederlandse’ luchthaven over de grens

Emirates zet komende winter tijdelijk een Airbus A380 in op de route tussen Dubai en Düsseldorf. Het grootste passagiersvliegtuig ter wereld vervangt gedurende twee maanden een Boeing 777-300ER op een van de twee dagelijkse vluchten.

A380 keert tijdelijk terug

Emirates brengt de A380 vanaf 1 december tijdelijk terug op de verbinding tussen Dubai en Düsseldorf. De maatschappij zet het toestel tot en met 31 januari 2027 in op één van de twee dagelijkse vluchten tussen de Duitse luchthaven en de hub in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarmee krijgen passagiers in de wintermaanden opnieuw de mogelijkheid om met de A380 vanaf Düsseldorf naar Dubai te vliegen, meldt Aero Routes.

Boeing 777 maakt plaats voor dubbeldekker

De Airbus neemt de plaats in van een Boeing 777-300ER. Het gaat om vluchten EK55 en EK56, waarbij de machine vanuit Dubai naar Düsseldorf vliegt en vervolgens weer terugkeert naar de Emirates-hub. De andere dagelijkse vlucht op de route blijft volgens de huidige planning met een Boeing 777-300ER worden uitgevoerd. Emirates verhoogt daarmee tijdelijk de capaciteit op een van de twee dagelijkse verbindingen, aangezien de A380 aanzienlijk meer passagiers kan meenemen dan de 777.

Extra capaciteit

De inzet loopt precies door de drukke winterperiode, van 1 december 2026 tot en met 31 januari 2027. Voor Düsseldorf betekent de wijziging dat de luchthaven tijdelijk opnieuw een vaste A380-verbinding met Dubai krijgt. Emirates heeft het toestel de afgelopen jaren op verschillende Europese routes ingezet, waarbij de capaciteit regelmatig wordt aangepast aan de verwachte vraag. Na 31 januari staat de Boeing 777-300ER voor EK55 en EK56 weer op de planning.