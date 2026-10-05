Airline zet Boeing 777 en 787 in voor korte Europese vluchten

Austrian Airlines gaat deze winter met opvallend grote vliegtuigen tussen Wenen en Berlijn vliegen. De Oostenrijkse maatschappij zet op de korte Europese route meerdere keren een Boeing 777 en 787 in. Daarmee gaan grote toestellen, die normaal vooral voor intercontinentale vluchten worden gebruikt, dienst doen op een route van slechts enkele honderden kilometers.

Boeing 777 meerdere keren naar Berlijn

Austrian Airlines heeft in het winterprogramma voor 2026/2027 verschillende vluchten met langeafstandstoestellen gepland tussen de Oostenrijkse hoofdstad en Berlijn. De Boeing 777-200ER maakt op 25 oktober haar eerste vlucht op de route, melden aeroTelegraph en Aero Routes. Ook in november en december staan meerdere vluchten met het grote toestel op de agenda, waarna de Triple Seven in februari 2027 opnieuw op de route moet verschijnen. De inzet is opvallend, omdat de Boeing 777 met haar grote capaciteit en intercontinentale bereik normaal gesproken dienst doet op veel langere vluchten. Voor passagiers betekent de inzet op de korte route tussen Wenen en Berlijn daarmee een bijzondere mogelijkheid om een widebody-ervaring te krijgen op een Europese vlucht.

Boeing 787-9 naar Berlijn

Behalve de 777 haalt Austrian ook de Boeing 787-9 naar voren voor de route. De Dreamliner moet volgens de huidige planning in januari 2027 voor het eerst tussen Wenen en Berlijn worden ingezet. Tussen 14 januari en 18 februari staat het toestel op vluchtnummers OS225 en OS226 iedere donderdag gepland, naast een aantal andere incidentele en reguliere inzetten. Daarmee wordt de route tijdelijk bediend met twee verschillende typen widebodytoestellen: zowel de Boeing 777-200ER als de Boeing 787-9.

Planning kan nog veranderen

De geplande inzet van de grote Boeing-toestellen staat overigens nog niet volledig vast. Volgens de huidige planning van Austrian kunnen de vliegtuigtypes en vluchtschema’s nog worden aangepast. De maatschappij kan de widebody’s daardoor op een later moment vervangen door andere toestellen of de geplande inzet wijzigen. Voorlopig staat echter vast dat Austrian deze winter meerdere keren met een Boeing 777 en 787 tussen Wenen en Berlijn wil vliegen.