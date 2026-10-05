EasyJet-vliegtuig botst tegen andere Airbus: schade aan vleugels

Een Airbus A320 van Air Serbia is vrijdagavond op de luchthaven Paris Charles de Gaulle geraakt door een taxiënd toestel van easyJet.

EasyJet-vliegtuig raakt stilstaande Airbus

De Airbus A320 van Air Serbia, registratie YU-APS, was vanuit Belgrado aangekomen en stond op het platform te wachten op verdere instructies van de luchtverkeersleiding. Terwijl het vliegtuig stilstond, taxiede een Airbus A320 van easyJet langs de Air Serbia-machine. Daarbij kwam een sharklet, de vleugeltip, in botsing met de rechtervleugel van de Air Serbia-Airbus. Na de botsing kwamen de hulpdiensten en politie ter plaatse om de situatie te beoordelen. Volgens Air Serbia vielen er geen gewonden en bleven alle passagiers en bemanningsleden ongedeerd.

Passagiers bijna twee uur aan boord

De botsing had wel gevolgen voor de vlucht. De passagiers van Air Serbia moesten na het incident bijna twee uur aan boord blijven terwijl de situatie werd onderzocht. Uiteindelijk werd de A320 uit dienst genomen voor een uitgebreide technische inspectie. Hoe groot de schade aan de vleugeltip precies is, is nog niet bekend. Ook is nog niet vastgesteld waardoor de twee toestellen elkaar konden raken. Een onderzoek moet duidelijk maken hoe de beide vliegtuigen ten opzichte van elkaar waren gepositioneerd en welke instructies de cockpitbemanningen hadden gekregen.