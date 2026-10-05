Financiële zorgen bij airBaltic raken piloten en cabin crew

AirBaltic staat voor een flinke reorganisatie. De Letse luchtvaartmaatschappij wil tussen de 500 en 700 banen schrappen en voert gesprekken met vakbonden over onder meer kortere werktijden voor piloten en cabin crew. De maatregelen maken deel uit van een nieuw bedrijfsplan waarmee airBaltic de financiële positie moet verbeteren.

Honderden banen verdwijnen

Werknemers op de bases in Riga, Vilnius en Tallinn kunnen door de reorganisatie worden geraakt. De maatschappij heeft momenteel ongeveer 3.000 medewerkers in de Baltische staten. Volgens airBaltic zijn er nog geen individuele beslissingen genomen over welke werknemers daadwerkelijk hun baan verliezen. De luchtvaartmaatschappij heeft de Letse arbeidsbemiddelingsorganisatie inmiddels wel geïnformeerd over het voorgenomen collectieve ontslag. Daarmee wordt een formele procedure gestart die uiteindelijk tot een aanzienlijke inkrimping van het personeelsbestand kan leiden.

Ook piloten en cabin crew geraakt

De aangekondigde banenreductie raakt mogelijk ook het vliegend personeel. AirBaltic onderhandelt met vakbonden over verschillende maatregelen om de personeelskosten te verlagen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar een vermindering van de werktijd van piloten en cabin crew. Het gaat daarmee niet alleen om het schrappen van functies, maar ook om manieren om de inzet van het bestaande personeel aan te passen. AirBaltic benadrukt dat er op dit moment nog geen definitieve individuele besluiten zijn genomen. De gesprekken met de vakbonden moeten de komende periode duidelijk maken welke maatregelen uiteindelijk worden doorgevoerd.

Kleinere vloot

De reorganisatie is onderdeel van een nieuw businessplan voor airBaltic. Een belangrijk onderdeel daarvan is een kleinere vloot van Airbus A220-300’s. De maatschappij beschikt volledig over dit type toestel en wil het aantal vliegtuigen terugbrengen om de capaciteit beter af te stemmen op de financiële situatie. Volgens airBaltic hoeven passagiers voorlopig niet te vrezen voor grote gevolgen voor het huidige vluchtschema. De geplande maatregelen zouden de bestaande dienstregeling niet moeten beïnvloeden. De maatschappij probeert daarmee de kosten te verlagen zonder direct in het huidige aanbod van vluchten te snijden.

Financiële problemen

De ingrepen komen op een moment dat airBaltic financieel zwaar onder druk staat. De maatschappij vroeg medio september uitstel van betaling en bescherming tegen schuldeisers aan. Met de nieuwe reorganisatie probeert de airline de kostenstructuur aan te passen en de onderneming financieel stabieler te maken. De komende maanden moet blijken hoe groot de uiteindelijke personeelsreductie wordt en welke gevolgen de maatregelen hebben voor de medewerkers in Riga, Vilnius en Tallinn.