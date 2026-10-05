Helikopter ’s nachts gestolen in Oostenrijk: politie start onderzoek

Een helikopter is in de nacht van 28 september gestolen in Oostenrijk. Het gaat om een Robinson R44. De daders wisten de helikopter uit een hangar te halen en er midden in de nacht mee weg te vliegen. De Oostenrijkse politie is inmiddels een onderzoek gestart.

Helikopter midden in de nacht gestolen

De diefstal vond plaats op het vliegveld van Mauterndorf, in de Oostenrijkse deelstaat Salzburg. Volgens de politie namen de daders de Robinson R44 rond 01:50 uur mee. De helikopter stond in een hangar en werd daar kennelijk door de onbekenden klaargemaakt voor vertrek. Vervolgens steeg de R44 op en vloog weg, zonder dat op dat moment duidelijk was wie de inzittenden waren of waar de helikopter naartoe ging. Het toestel is van het bedrijf dat wordt gerund door Thomas Morgenstern, die vooral bekend is als voormalig Oostenrijks schansspringer en olympisch kampioen.

Laatste signaal boven Kroatië

De autoriteiten kregen later meer informatie over de vermoedelijke vluchtroute. Rond 04:20 uur werd voor het laatst contact met de helikopter vastgesteld in het Kroatische luchtruim. Daarmee was de machine enkele uren na de diefstal al honderden kilometers van Oostenrijk verwijderd. Volgens de politie is de R44 vervolgens in de omgeving van het Kroatische eiland Pag gelokaliseerd. Waar het toestel zich precies bevond, is niet bekendgemaakt. Ondanks de vermoedelijke locatie is de helikopter vooralsnog niet teruggevonden. Ook is niet duidelijk of de daders na aankomst in Kroatië verder zijn gevlogen of de helikopter daar ergens hebben achtergelaten.

Politie start onderzoek

Het Salzburger Landeskriminalamt, de recherche van de Oostenrijkse deelstaat Salzburg, onderzoekt de diefstal. Daarbij wordt onder meer gekeken naar hoe de daders toegang kregen tot de hangar en hoe zij erin slaagden om de helikopter midden in de nacht te starten en ermee weg te vliegen. Ook de route richting Kroatië vormt een belangrijk onderdeel van het onderzoek. De autoriteiten hebben vooralsnog geen informatie bekendgemaakt over de identiteit van de daders of een mogelijk motief.