Nederlander boos door overboeking: ‘Moet kinderen naar school brengen’

Een passagier heeft online zijn frustratie geuit nadat zijn vlucht naar Schiphol is overboekt. De man zegt dat hij vervolgens door de beveiliging moest gaan en bij de gate moest afwachten of er uiteindelijk een stoel voor hem beschikbaar is. ‘Morgen moet ik werken en mijn kinderen naar school brengen’, laat de gefrustreerde Nederlander weten. Hoewel overboeking voor passagiers vervelend kan zijn, is het niet uitzonderlijk.

Vlucht overboekt

De passagier was op Glasgow Airport en verwachtte met zijn geboekte vlucht naar huis te kunnen vliegen. Bij aankomst op de luchthaven kreeg hij echter te horen dat de vlucht overboekt is. Volgens de man kreeg hij daarbij te horen dat hij gewoon door de beveiliging moest gaan en vervolgens bij de gate moest afwachten of hij daadwerkelijk aan boord kon. De situatie zorgt voor veel frustratie, omdat hij naar eigen zeggen niet weet of hij op de vlucht kan stappen, terwijl hij wel een ticket heeft geboekt. ‘Ik heb een vlucht naar huis geboekt. Waarom moet ik nu wachten en hopen dat er een stoel voor mij is?’, vraagt hij zich af.

‘Kinderen naar school brengen’

De gevolgen van een eventuele weigering om mee te kunnen reizen zouden voor de passagier aanzienlijk zijn. ‘Morgen moet ik werken en mijn kinderen naar school brengen’, stelt de man. Hij wijst erop dat een vertraging voor hem daarom niet alleen betekent dat hij wat langer op een luchthaven moet blijven, maar dat er ook gevolgen zijn voor zijn gezin, zijn onderneming en anderen die op hem rekenen. Juist omdat hij naar eigen zeggen alles had geregeld om met de geboekte vlucht naar huis te gaan, vindt hij het moeilijk te accepteren dat hij pas op het laatste moment zekerheid krijgt.

‘Dit voelt oneerlijk en onmenselijk’

De man zegt te begrijpen dat de luchtvaartmaatschappij een commercieel bedrijf is en winstgevend moet opereren. Toch vindt hij dat een grens wordt overschreden wanneer een passagier met een geldig ticket niet weet of hij zijn bestemming kan bereiken. ‘Als ondernemer begrijp ik de noodzaak om een winstgevend bedrijf te runnen. Maar wanneer je strategie ertoe leidt dat een betalende klant zich moet afvragen of hij wel naar huis kan bij zijn kinderen, is er iets serieus mis’, schrijft hij. ‘Dit voelt oneerlijk en onmenselijk’, voegt de passagier toe.

Overboeking is niet verboden

Hoewel overboeking voor passagiers vervelend kan zijn, is het niet uitzonderlijk en ook niet verboden. Airlines mogen meer tickets verkopen dan er stoelen beschikbaar zijn, omdat een deel van de passagiers normaal gesproken niet komt opdagen. Het probleem ontstaat wanneer uiteindelijk iedereen wel verschijnt. Passagiers kunnen de kans op problemen overigens verkleinen door vroeg online in te checken, tijdig op de luchthaven te zijn en vooraf een stoel te selecteren. Wie bij een overboekte vlucht vrijwillig bereid is een andere vlucht te nemen, kan in sommige gevallen een vergoeding ontvangen. Uiteindelijk blijft het bij overboeking echter mogelijk dat niet iedereen op de oorspronkelijke vlucht mee kan.

De naam van de airline is in dit artikel bewust niet genoemd. De maatschappij handelt volgens een gebruikelijke en toegestane praktijk binnen de luchtvaart.