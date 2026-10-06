A350 van KLM beschadigd: meer vertraging?

KLM heeft lichte schade geconstateerd aan de nieuwe Airbus A350 die binnenkort in gebruik moet worden genomen. Dat bevestigt een woordvoerder desgevraagd aan Up in the Sky. Het toestel wordt momenteel grondig geïnspecteerd door de technische dienst van KLM.

Schade aan gloednieuwe A350

Over de aard, locatie en oorzaak van de schade wil KLM nog niets zeggen. Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij laat weten: ‘Er is lichte schade geconstateerd aan de A350.’ De maatschappij verwacht vooralsnog geen gevolgen voor de geplande ingebruikname, maar de definitieve uitkomst hangt af van de inspectie. De technische dienst van KLM heeft nu de belangrijke taak om de schade te beoordelen en vast te stellen welke werkzaamheden nodig zijn. Het gerucht gaat dat een vogelaanvaring de oorzaak is.

Opnieuw een tegenvaller

De A350 kent daarmee opnieuw een tegenvaller in de aanloop naar de indienststelling. De levering van het toestel werd al drie keer uitgesteld. Een van die vertragingen ontstond nadat het vliegtuig beschadigd raakte aan een flap. Daarnaast is de World Business Class van de A350 nog niet gecertificeerd. De eerste A350 van KLM heeft daarmee een allesbehalve vlekkeloze aanloop naar zijn eerste commerciële vlucht.