Boeing 747 met lekkage: vloeistof op taxi- en landingsbaan

Een Boeing 747 van Atlas Air heeft tijdens een vlucht van Winnipeg naar Seoul te maken gekregen met een hydraulische lekkage. De bemanning werd tijdens de vlucht door de luchtverkeersleiding gewaarschuwd dat er aan de linkerzijde van het toestel mogelijk vloeistof lekte. Nadat bleek dat het daadwerkelijk om hydraulische vloeistof ging en de hoeveelheid in een van de hydraulische systemen begon af te nemen, besloot de bemanning terug te keren naar Winnipeg.

Luchtverkeersleiding waarschuwt bemanning

De Boeing 747-400, registratie N498MC, was op 28 september onderweg als vlucht 5Y-8447 van Winnipeg in Canada naar Seoul in Zuid-Korea. Het toestel bevond zich op ongeveer 32.000 voet en ten westen van Winnipeg toen de bemanning door de luchtverkeersleiding werd geïnformeerd over een mogelijke lekkage aan de linkerzijde van het vliegtuig. De crew vroeg vervolgens om hulp, zodat zij konden vaststellen welke vloeistof uit het toestel kwam. Ongeveer twintig minuten later zag de crew dat de hoeveelheid hydraulische vloeistof in het nummer 1 hydraulische systeem begon af te nemen. Ook de luchtverkeersleiding bevestigde inmiddels dat er daadwerkelijk hydraulische vloeistof op taxibanen en de landingsbaan in Winnipeg was terechtgekomen.

747 maakt rechtsomkeert

De bemanning overlegde daarop met de dispatchafdeling en het onderhoudsteam van Atlas Air over de situatie. Omdat er sprake was van een daadwerkelijk verlies van hydraulische vloeistof, werd besloten de vlucht af te breken en terug te keren naar Winnipeg. De 747 landde daar ongeveer honderd minuten na vertrek zonder verdere problemen. Ondanks de lekkage was er tijdens de terugvlucht geen sprake van een noodsituatie en kon het toestel normaal landen. Na aankomst werd het vliegtuig door onderhoudspersoneel geïnspecteerd om de oorzaak van het vloeistofverlies vast te stellen.

Loszittende hydraulische leidingen

Uit het onderzoek bleek dat twee hydraulische leidingen bij de afsluitklep van het nummer 1 hydraulische systeem in de vleugel loszaten. Volgens de Transportation Safety Board of Canada (TSB) werden de verbindingen opnieuw met het voorgeschreven aanhaalmoment vastgezet. Vervolgens werd het hydraulische systeem opnieuw gevuld en getest. Daarmee kon worden vastgesteld dat het systeem weer naar behoren functioneerde. De Boeing 747 bleef vervolgens ongeveer zeventien uur aan de grond voordat het toestel opnieuw vertrok en de vlucht naar Seoul vervolgde, meldt The Aviation Herald.