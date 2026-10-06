Eerste A350-1000 van Lufthansa maakt bijzondere testvlucht

De eerste Airbus A350-1000 van Lufthansa maakte bij Airbus een bijzondere testvlucht. Daarbij onderwerpen testpiloten en technici het toestel uitgebreid aan verschillende tests. Het vliegtuig krijgt bij Lufthansa de naam ‘Deutschland’ en wordt bovendien voorzien van een speciale ivery ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Duitse luchtvaartmaatschappij.

Eerste testvlucht

Volgens de CEO van Lufthansa wordt ieder nieuw vliegtuig minimaal twee keer getest voordat de luchtvaartmaatschappij zelf met de zogenoemde acceptance flights begint. Tijdens de eerste vlucht wordt onder meer gekeken naar de flight controls, systeemwaarschuwingen en de werking van verschillende technische systemen. Ook minder spectaculaire onderdelen worden gecontroleerd: van stoelen, deuren en panelen tot de werking van de koffiezetapparatuur. Na de testvluchten van Airbus nemen de eigen piloten van Lufthansa het toestel over voor de acceptance flights.

Grootste variant

De A350-1000 is met een lengte van 73,78 meter de grootste variant binnen de A350-familie van Airbus. De machine moet Lufthansa meer capaciteit en een grote actieradius bieden, terwijl de maatschappij tegelijkertijd haar vloot verder moderniseert. De Duitse maatschappij ziet de komst van de A350-1000 dan ook als een belangrijke volgende stap in de vernieuwing van haar langeafstandsvloot. De A350-1000 wordt niet alleen een nieuw type binnen de vloot, maar ook een opvallend visitekaartje van Lufthansa tijdens het jubileumjaar.