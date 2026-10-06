Kabinet weigert Corendon en TUI voor regeringsvliegtuig (737)

Het kabinet gaat niet in op het aanbod van Corendon en TUI om het regeringsvliegtuig met de huidige Boeing 737 te blijven vliegen. Volgens minister Vincent Karremans gelden er aangescherpte beveiligings- en operationele eisen, waardoor KLM is aangewezen voor het operationeel beheer van het toestel. Welke eisen dat precies zijn, blijft geheim: zelfs in een vertrouwelijke setting wil het kabinet daarover geen details geven. Dat blijkt uit de antwoorden op Kamervragen van 5 oktober.

Regeringsvliegtuig blijft 3 jaar

Het huidige regeringsvliegtuig, de PH-GOV, is in de zomer van 2019 afgeleverd. De 737 is daarmee nog relatief jong. Toch staat inmiddels vast dat Nederland de overstap maakt van Boeing naar Airbus. Volgens Karremans wordt het toestel nog zeker drie jaar door KLM gebruikt, waarna het wordt verkocht. De minister geeft daarbij geen duidelijkheid over de uiteindelijke verkoopdatum of de opbrengst. Die is volgens hem afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment dat het vliegtuig daadwerkelijk wordt verkocht.

Ook over de aanschafprijs van het nieuwe regeringstoestel blijft de Staat voorlopig terughoudend. De Kamer had gevraagd of de Airbus minimaal 100 miljoen euro kost en wat de totale kosten van de overstap worden, inclusief de uitfasering en verkoop van de PH-GOV. Karremans antwoordt dat daar vanwege de nog lopende onderhandelingen op dit moment geen uitspraak over kan worden gedaan. ‘Als de onderhandelingen zijn afgerond wordt de Kamer geïnformeerd via de reguliere begrotings- en verantwoordingsstukken’, aldus de minister.

Veiligheidseisen aangescherpt

De discussie ontstond nadat Corendon en TUI hadden aangeboden om met het huidige regeringsvliegtuig te blijven vliegen. Daarmee zou volgens eerdere berichtgeving een grote besparing mogelijk zijn. De twee maatschappijen vliegen immers nog met Boeing 737’s en beschikken over de benodigde vergunningen. Toch betekent dat volgens het kabinet niet dat zij automatisch geschikt zijn om de regeringsvluchten uit te voeren. Volgens Karremans gelden er voor vluchten met leden van het kabinet, het Koninklijk Huis en hun delegaties aanvullende eisen op het gebied van beveiliging. ‘Door de huidige geopolitieke situatie zijn de beveiligingseisen aan de operatie van het regeringsvliegtuig de afgelopen periode verder aangescherpt’, aldus Karremans. Die eisen hebben volgens hem onder meer betrekking op de beveiliging en de operationele uitvoering van de vluchten.

Staat kiest KLM

Juist die aanvullende eisen zijn de reden dat KLM door de Staat is aangewezen voor het operationeel beheer van het regeringsvliegtuig. Het kabinet stelt dat de keuze niet betekent dat andere Nederlandse luchtvaartmaatschappijen niet veilig kunnen vliegen. De aanvullende voorwaarden hebben volgens de minister nadrukkelijk geen betrekking op de reguliere vliegveiligheid. ‘Deze eisen zijn aangescherpt om te voorkomen dat de veiligheid bewust door derden kan worden aangetast’, aldus Karremans. De Staat heeft vervolgens ‘om moverende redenen’ KLM aangewezen. Wat de precieze redenen zijn en welke eisen Corendon en TUI niet kunnen of willen invullen, blijft echter onbekend.

Geen vertrouwelijke uitleg

JA21-Kamerlid Goudzwaard vroeg de minister vervolgens of hij de aangescherpte eisen dan vertrouwelijk met de Tweede Kamer kan delen. Ook dat weigert het kabinet. Volgens Karremans kan zelfs informatie die uitsluitend aan Kamerleden wordt verstrekt een risico vormen voor de nationale veiligheid. ‘Het delen van informatie over deze eisen, in welke vorm en setting dan ook, zou zicht kunnen geven op de wijze waarop deze beveiliging is ingericht en daarmee de veiligheid van alle betrokkenen kunnen schaden.’ Daardoor blijft voor de buitenwereld ook onduidelijk welke concrete operationele en beveiligingseisen ervoor zorgen dat KLM wel en Corendon en TUI niet in aanmerking komen.

Aanbod van TUI en Corendon van tafel

Een nieuwe poging om de maatschappijen alsnog aan tafel te krijgen, ziet het kabinet niet zitten. Goudzwaard vroeg of onderzocht kan worden of Corendon of TUI hun operatie zodanig kunnen aanpassen dat zij alsnog aan de aanvullende voorwaarden voldoen. Volgens Karremans is daar geen aanleiding voor, omdat de Staat inmiddels voor KLM heeft gekozen. Daarmee lijkt het aanbod van Corendon en TUI definitief van tafel.