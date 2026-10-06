KLM stuurt A350-piloten naar Stavanger voor opmerkelijke reden

Inmiddels heeft KLM haar eerste A350 ontvangen, maar voordat het nieuwe vlaggenschip met passagiers naar Toronto vertrekt, moet er achter de schermen nog het nodige gebeuren. De maatschappij voert in totaal vijftien zogenoemde ‘exposure flights’ naar Stavanger uit. ‘Wettelijk gezien volstaat een simulatorsessie om deze vliegers weer inzetbaar te maken, maar KLM heeft ervoor gekozen om ze zowel een simulatorsessie als een vlucht aan te bieden’, laat een woordvoerder weten aan Up in the Sky.

KLM-piloten bij Air France en Finnair

De piloten zijn al gekwalificeerd voor het type en hebben in 2025 en 2026 bij andere maatschappijen ervaring opgedaan met de Airbus A350. KLM laat weten dat de vliegers eerder zijn opgeleid bij Air France en Finnair, twee maatschappijen die al langer met de A350 vliegen. Dat is relevant, omdat KLM nu pas zelf met het type begint. Zij beschikken daardoor al over de benodigde kennis en ervaring met de A350, maar moeten tegelijkertijd vertrouwd raken met de manier waarop het toestel bij KLM wordt ingezet. Bovendien kan het zijn dat sommigen al enkele weken niet meer met de A350 hebben gevlogen. Volgens KLM is een nieuwe simulatorsessie in dat geval wettelijk voldoende om hen weer inzetbaar te maken. De maatschappij kiest echter bewust voor een extra stap.

Waarom dan tóch echte vluchten?

Hoewel een A350 van KLM technisch hetzelfde type is als een A350 van bijvoorbeeld Air France of Finnair, betekent een overstap naar een andere maatschappij ook een kennismaking met de specifieke procedures, systemen, werkwijzen en operationele omgeving van die airline. KLM wil voorkomen dat de bemanning pas tijdens de commerciële operatie voor het eerst weer langere tijd met haar eigen A350 vliegt. ‘Dit om hen volledig te laten wennen aan de KLM A350, zodat ze vanaf de start van de commerciële operatie veilige vluchten kunnen uitvoeren’, aldus KLM. Zij krijgen bovendien een belangrijke rol in de verdere opleiding van hun collega’s.

Vijftien keer Stavanger

In totaal voert KLM vijftien vluchten naar Stavanger uit. De Noorse luchthaven is daarvoor volgens de maatschappij bewust gekozen. De route biedt precies de gewenste vluchtduur en sluit bovendien goed aan bij de dagen en tijdstippen waarop KLM de vluchten wil uitvoeren. Ook tijdens de vlucht van Toulouse naar Amsterdam werd het toestel al uitvoerig door de bemanning ervaren en getest. KLM-gezagvoerder Boris Berkhout, die eerder op de A330 vloog en al A350-ervaring heeft opgedaan, vertelde tegenover Up in the Sky dat de nieuwe Airbus anders aanvoelt dan zijn voorganger. ‘De A350 stuurt niet alleen wat nauwkeuriger dan de voorganger, hij is ook stabieler’, zei hij. Volgens Berkhout is het verschil vooral tijdens de landing merkbaar: ‘Met dit vliegtuig kan je echt heel scherp vliegen.’