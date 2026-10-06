Nederlandse AIS Airlines voert eerste vluchten uit in Italië

Het Nederlandse AIS Airlines kondigde eerder al aan vluchten uit te gaan voeren in Italië. Maandag was het eindelijk zover en voerde de Nederlandse maatschappij haar eerste vluchten uit.

Eerste vlucht

Kort na 07:00 uur vertrok de allereerste vlucht van AIS Airlines in Italië. Een Jetstream 32, registratie PH-DCI, met aan boord ruimte voor 19 passagiers vertrok vanaf de Italiaanse basis in Genua naar Triëst. De vlucht duurde ruim een uur en tegen 08:30 uur landde het toestel op de luchthaven van Triëst. Later op de dag voerde dezelfde machine nog een rotatie uit naar de Italiaanse salient.

Een Italiaanse partner

Eerder maakte AIS Airlines, gebaseerd op Lelystad, bekend dat ze een samenwerking zou aangaan met het Italiaanse Airidea. Dit bedrijf richt zich op verbindingen tussen Italiaanse steden, waarbij tijdswinst voor zowel zakelijke als particuliere reizigers centraal staat. De maatschappij heeft een basis op Genua. Daarvandaan vliegt de airline naar bestemmingen als Triëst, Bergamo, Venetië, Bologna, Florence, Olbia en Alghero.

Internationale groei

De Jetstream 32 van AIS Airlines sluit volgens de bedrijven aan bij dat concept en moet worden ingezet voor betrouwbare en efficiënte regionale operaties. ‘De samenwerking met Airidea is een belangrijke volgende stap in de internationale groei van AIS Airlines’, meldde Arend van der Meer, CEO van AIS Airlines. ‘Italië is bij uitstek een markt waar regionale luchtvaart een belangrijke rol kan spelen in het efficiënt verbinden van steden en regio’s.’