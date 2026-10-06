Retro-Transavia A321 voorlopig niet helemaal retro

Hoewel Transavia inmiddels al bijna twintig Airbus A321neo’s in de vloot heeft, springt één toestel er nog altijd tussenuit met zijn bekende retro-livery. Voorlopig is dat vliegtuig echter niet helemaal retro.

Een witte radome

Sinds kort vliegt een Airbus A321neo, registratie PH-YHD, met een witte radome. Het vliegtuig dat alom geliefd is om zijn retro-kleurenschema moet het daarom tijdelijk even doen met een hybride livery. Volgens een woordvoerder van de maatschappij is er simpelweg om praktische redenen gekozen voor de witte neuskegel, om zo de continuïteit van het vliegschema te behouden.

‘De originele zwarte radome van de retro-livery moest worden uitgebouwd voor reparatie. Omdat we slechts één toestel met deze speciale retro-uitvoering hebben, beschikken we ook maar over één zwarte radome. Voor de continuïteit van de operatie is daarom tijdelijk een witte vervangende radome geïnstalleerd,’ aldus de woordvoerder. Het is nog niet duidelijk wanneer deze zwarte neuskegel daadwerkelijk terugkeert.

Verjaardagscadeau

Ter gelegenheid van haar zestigjarig bestaan kondigde Transavia in januari 2025 aan een Airbus A321neo in de retro-uitvoering te spuiten. Een klein halfjaar later nam de Nederlandse prijsvechter de machine met de groene streep en de zwarte “T” vol trots in ontvangst. ‘Deze retro-Airbus laat met trots zien waar Transavia vandaan komt en waar we naartoe gaan: vooruit, met ambitie en aandacht voor verduurzaming’, aldus toenmalig topman Marcel de Nooijer.

Het verjaardagscadeau van Transavia is gebaseerd op een livery uit 1966, ontworpen door Thijs Postma. Oprichter John Block vroeg de ontwerper destijds om een opvallende beschildering te ontwerpen voor de drie DC-6-vliegtuigen, die toen de vloot vormden. Binnen een kwartier schetste Postma een iconisch ontwerp in groen en zwart, met de herkenbare “T” op de staart. Op vrijdag was het ontwerp klaar; op zondag stond het al op de vliegtuigen.

Laatste A321neo’s in aantocht

Momenteel beschikt Transavia over negentien Airbus A321neo’s, waarvan de meest recente in augustus bij de vloot kwam. Daarmee komt het einde in zicht, aangezien de Nederlandse tak van de budgetmaatschappij in totaal 27 exemplaren bestelde. Vorige week stationeerde Transavia tevens haar eerste neo op Rotterdam. De PH-YHR(otterdam) vloog onder vluchtnummer HV010 naar de luchthaven van de havenstad.