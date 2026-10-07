Airline op Schiphol heeft grootse plannen

Deze zomer vloog Syrian Airlines voor het eerst naar Schiphol. Nu heeft de maatschappij grootse plannen en werkt ze aan een wederopstanding. Daarbij hoort onder meer een nieuwe livery.

Vol enthousiasme presenteerde Syrian Airlines afgelopen maandag haar nieuwe kleurenschema. Het blauw op de staart is vervangen door een Lufthansa-achtig, groen staartgedeelte met turquoise en gouden elementen. Ook de merknaam van de luchtvaartmaatschappij is verduidelijkt en groen gekleurd. Het groen verwijst naar de nieuwe vlag van de Syrische Arabische Republiek.

Groeiplannen

Bij de nieuwe identiteit horen ook grootse groeiplannen. Zo wil de airline tegen het einde van het jaar de vloot verdubbelen naar twaalf vliegtuigen, en moet het netwerk bestaan uit tenminste 25 bestemmingen. De topman van de maatschappij, Anwar Akkad, vertelde dat de airline begin dit jaar begon met negen bestemmingen en voegde sindsdien Amsterdam, Kopenhagen, Moskou en Wenen toe aan het netwerk.

Ook werkt het bedrijf samen met de overheid aan de verbetering van de fysieke en digitale infrastructuur in Syrië. Zo bouwen de Syriërs aan een vernieuwde luchthaven van Damascus, met meer capaciteit en betere faciliteiten. Verder ontwikkelt Syrian Airlines ook haar website, app en andere digitale netwerken. Op die manier moet het makkelijker worden om te boeken en bestaande boekingen te controleren.

Landen op Schiphol

Sinds het aantreden van het nieuwe regime van Ahmed Al-Sharaa in Syrië werkt de Europese Unie hard aan het verbeteren van de banden met Syrië. Daartoe behoort onder meer het openstellen van het Europese luchtruim voor Syrische luchtvaartmaatschappijen. Syrian Airlines was namelijk sinds 2012 niet meer welkom in Europa na het bloedige neerslaan van protesten door toenmalig president Assad.

Begin dit jaar openden Europese landen hun luchtruim wederom voor Syrische maatschappijen. Hoewel Syrian Airlines al in juni plande naar Schiphol te komen, moest de eerste vlucht wachten tot juli. De airline voert sindsdien drie vluchten per week uit tussen Damascus en Amsterdam, waarbij ze voornamelijk een geleasde Airbus A320 van het Litouwse Heston Airlines inzet.