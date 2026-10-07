Blauwe tractor zorgt voor chaos: vliegtuigen wijken uit

Een aantal spannende minuten voor de luchtverkeersleiding op een luchthaven in Rusland. Plotseling reed er een blauwe tractor over de baan en moesten vliegtuigen uitwijken door het gevaar.

Het was een erg bijzonder tafereel op de luchthaven van Novosibirsk, Rusland. Kort voor 15:00 uur reed een blauwe tractor rondom de start- en landingsbaan van het vliegveld. Russische media zijn het er niet over eens of het voertuig daadwerkelijk op de piste reed, of in het gras net voor de landingsbaan. De luchtverkeersleiding had in ieder geval geen rekening gehouden met de tractor.

Luchtverkeersleiding grijpt in

Door de ontstane situatie moest het personeel in de toren ingrijpen om ongelukken te voorkomen. Drie vliegtuigen moesten daarom uitwijken. In het bijzonder gaat het om twee Embraer E170’s van S7 Airlines onderweg vanuit Oskemen, Kazachstan, en Surgut, Rusland. Verder moest ook een Boeing 737-800 van Rossiya Airlines afkomstig uit Sochi een blokje om. Elk van de toestellen landde veilig tijdens de tweede poging.

Gras zaaien

Wat de blauwe tractor precies deed op de luchthaven van Novosibirsk blijft onduidelijk. Volgens het Telegram-kanaal Shot, dat door aeroTELEGRAPH wordt aangehaald, is de tractor van een bedrijf dat gras zaaide aan de uiteinden van de start- en landingsbaan. De Russische federale autoriteiten zijn een onderzoek gestart, wat de oorzaak van het incident moet uitwijzen.

Grote ramp voorkomen

Door het adequate handelen van de luchtverkeersleiding is een ramp voorkomen. Hoewel de tractor slechts een kleine machine is vergeleken met de grote vliegtuigen, had een botsing grote gevolgen kunnen hebben. Een situatie waarin dat wel gebeurde, was tijdens een crash van Japan Airlines op de luchthaven van Tokio Haneda in januari 2024.

De Airbus A350-900 van de maatschappij landde op de luchthaven van Haneda terwijl een klein vliegtuig van de Japanse kustwacht op datzelfde moment de baan betrad. De A350 raakte het toestel waarbij een enorme brand uitbrak. Hoewel de Japan Airlines-passagiers allemaal van boord wisten te komen, overleefden leden van de kustwacht het niet. Vijf van de zes inzittenden kwamen tijdens het incident om.

Crash in New York

Recenter nog reed een brandweerwagen de baan over op de luchthaven van New York LaGuardia terwijl vliegtuigen landden. Een CRJ-900 van Air Canada botste tegen het voertuig op, waarbij beide piloten van het toestel om het leven kwamen. Hoewel het onderzoek nog loopt, wordt er rekening gehouden met een te hoge werkdruk in de verkeerstoren van het vliegveld.