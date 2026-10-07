Feestelijke onthulling KLM-huisje 107 in Dreischor

Elk jaar is het weer een verrassing: welk huisje kiest KLM uit om haar verjaardag te vieren? Ter gelegenheid van haar 107-jarige bestaan viel de keuze van de blauwe maatschappij dit jaar op Wijnhoeve De Kleine Schorre in het Zeeuwse Dreischor. Wat de link is? Al meer dan twintig jaar levert dit bedrijf de Nederlandse wijn die in de World Business Class van KLM wordt geserveerd.



Een gedeelde pioniersgeest

KLM ziet nóg een link tussen de beide bedrijven in de vorm van een gedeelde pioniersgeest. Als oudste luchtvaartmaatschappij die nog onder de eigen naam vliegt, pionierde KLM met zowel een uniek ‘hub-and-spoke’-netwerkmodel als het openen van nieuwe Europese en intercontinentale routes waarbij steeds werd gezocht naar nieuwe manieren om Nederland met de wereld te verbinden.

‘Onze connectie met Zeeland is alles behalve nieuw. Deze gaat al bijna een eeuw terug. Zo vroeg als de vroege jaren ’30 vlogen onze piloten boven Schouwen-Duiveland. Destijds openden we een route tussen Rotterdam en Knokke, met een stop op het vliegveld van Haamstede. De route stond al snel bekend als de “millionairsroute”. Voor acht gulden en vijftig cent kon de elite van Rotterdam aan boord stappen van onze vliegtuigen om haar geluk te beproeven in de casino’s van Knokke. Onvoorstelbaar vandaag de dag,’ aldus een trots ogende Marjan Rintel, President & CEO KLM.

Dat De Kleine Schorre in 2001 op Schouwen-Duiveland een wijngaard startte was eveneens een kwestie van pionieren: topwijn wordt immers van oudsher geassocieerd met zonnige Zuid-Europese heuvels, niet met de zware zeeklei en zilte wind van Schouwen-Duiveland. Tegen de verwachtingen in groeide De Kleine Schorre uit tot een toonaangevend Nederlands wijnhuis. ‘Met ons 107e Delfts blauwe huisje eren we De Kleine Schorre, een partner die net als KLM durfde te pionieren en heeft laten zien hoe Nederlandse kwaliteit en vakmanschap internationaal gewaardeerd kunnen worden. Dat maakt dit huisje een passend symbool voor onze 107e verjaardag’, gaat Rintel verder.

Op het evenement | ©Lieneke Koornstra

Op het evenement | ©Lieneke Koornstra

Op het evenement | Lieneke Koornstra

Een gedeelde focus

‘Wat KLM met het Zeeuwse wijnhuis verbindt, is meer dan een jarenlange samenwerking’, aldus de feest vierende airline. ‘Beide combineren vakmanschap met innovatie en tonen de ambitie om op hun eigen terrein het verschil te maken. Die focus op kwaliteit, gastvrijheid en ondernemerschap vormt de basis van een samenwerking die inmiddels ruim twintig jaar bestaat.’ Johan van de Velde, eigenaar van De Kleine Schorre, ervaart het als een enorme eer dat de Zeeuwse wijnhoeve nu onderdeel wordt van de KLM-huisjesserie. ’25 jaar geleden begonnen we met de overtuiging dat je in Nederland uitstekende wijn kunt maken, in een tijd dat dit nog nergens op de wijnkaart stond.’

Presentatie van huisje 107 | Lieneke Koornstra

Marjan Rintel aan het woord | Lieneke Koornstra

Hugo de Jonge aan het woord | Lieneke Koornstra

Proost! | Lieneke Koornstra

Over Wijnhoeve De Kleine Schorre

In samenwerking met het Luxemburgse wijnbedrijf Cep d’Or vond begin deze eeuw de selectie van de druiven plaats. De keuze van de druivenrassen is gebaseerd op een aantal criteria. Een daarvan is dat de wijnen naadloos moeten aansluiten op de zogenoemde Zeeuwse Zilte Zaligheden, bestaande uit mosselen, de Oosterscheldekreeft, oesters, platvis, lamsoor en zeekraal. De keuze viel daarom op de Pinot Gris, Pinot Blanc, Rivaner en Auxerrois. Momenteel zijn er al 63.000 wijnstokken geplant. De wijngaard is uitgegroeid tot veertien hectare en is daarmee een van de grootste wijngaarden van Nederland.

‘Dankzij onze jarenlange samenwerking met KLM maken reizigers van over de hele wereld kennis met Zeeuwse wijn’, zegt Van de Velde. In de schuur van de Wijnhoeve zijn de kelder en het proefdomein ondergebracht. De authentieke zwart geteerde schuur stamt uit 1735. Daarmee bezit Wijnhoeve De Kleine Schorre een van de oudste schuren van Dreischor.

Huisje 107 in het echt | ©Lieneke Koornstra

De eigenaren van de wijnhoeve | ©Lieneke Koornstra

Over de Delfts blauwe huisjes

Sinds de jaren vijftig reikt KLM Delfts blauwe huisjes uit aan World Business Class-passagiers op intercontinentale vluchten. Sinds de jaren negentig zijn deze gevuld met Bols Jenever. De huisjes zijn miniatuurversies van bijzondere gebouwen in Nederland en daarbuiten en vormen geliefde verzamelobjecten.



Sinds 1994 loopt het aantal huisjes synchroon met de leeftijd van KLM. Elk jaar op 7 oktober, de verjaardag van KLM, wordt een nieuw huisje aan de collectie toegevoegd. Huisje 107 is het derde Zeeuwse monument in de reeks, na eerdere huisjes in Middelburg (nr. 6) en Veere (nr. 22).











