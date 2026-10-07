Laatste loodjes voor iconische viermotorige vliegtuigen Lufthansa

Nog enkele weken en dan is het gedaan voor de laatste vier Airbus A340-600’s van Lufthansa. De iconische viermotorige vliegtuigen gaan na jaren vertraging eindelijk met pensioen.

Met een gemiddelde leeftijd van bijna achttien jaar hebben de Airbus A340-600’s van Lufthansa al het een en ander meegemaakt. Iconisch zijn de machines op vluchten van Frankfurt naar Hongkong, waar de airline vorig jaar koos voor de moderne Boeing 787. Op 18 oktober komt er formeel een einde aan 23 jaar lang vliegen met de viermotorige toestellen.

Vroeger dan gepland

Oorspronkelijk zouden de A340’s tegen 2027/2028 uit het vluchtschema worden gehaald, maar dit wordt nu vervroegd naar het einde van dit zomerseizoen. Tot de belangrijkste redenen behoren de hoge kerosineprijzen, de interne crises bij Lufthansa en de komst van moderne vliegtuigen. Zo voerde de eerste Airbus A350-1000 van de Duitse airline recent haar eerste testvlucht uit.

Met het vertrek van de A340-600 verdwijnt tevens het laatste exemplaar van het vliegtuig op het Europese continent. Het kleinere zusje, de -300, blijft voorlopig nog wel aanwezig. Behalve Lufthansa beschikken Swiss en Edelweiss eveneens over de machine. Deze toestellen verschijnen voornamelijk op langeafstandsvluchten met een middelhoge vraag naar vliegreizen.

Verleden en de toekomst

Ooit vlogen er 24 A340-600’s voor Lufthansa. Tijdens de coronapandemie werd een groot gedeelte aan de grond gezet, maar wegens de vertraagde aankomst van de 777X werden in 2021 tien exemplaren weer aan het werk gezet. Momenteel vliegen er nog vier van deze machines rond. Het gaat om de laatste vier die bij de vloot kwamen, elk nog met de oude livery van voor 2018.

In de toekomst worden deze vervangen door Airbus A350-1000’s en Boeing 777X’s. Hoewel de eerste -1000’s later dit jaar naar München komen, wacht de airline nog altijd op haar vliegtuigen uit Washington. Bij de publicatie van het vliegschema voor de zomer van 2027 ontbrak de 777X wederom. Lufthansa-topman Carsten Spohr verwacht dat het toestel voorlopig nog niet inzetbaar is.