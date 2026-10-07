Schiphol krimpt: ‘De verwachting is dat we rond de 466.000 uitkomen’

Recent nog kwam het kabinet met een nieuw luchthavenverkeerbesluit waarin vastgesteld werd dat er op Schiphol jaarlijks 478.000 vliegbewegingen mogen plaatsvinden. Dit jaar, echter, lijkt de luchthaven van Amsterdam dat cijfer al niet te halen.

466.000 vluchten

Maandelijks publiceert slotcoördinator ACNL het aantal vluchtbewegingen dat heeft plaatsgevonden op verschillende Nederlandse luchthavens. Schiphol zit vrijwel het hele jaar al onder de aantallen van voorgaande jaren, wat onder aan de streep een krimp van het aantal vliegbewegingen inhoudt. Volgens ACNL eindigt het jaar op ongeveer 466.000 vluchten.

‘De verwachting is dat we net onder de 466.000 gaan uitkomen’, aldus de slotcoördinator tegenover RTL Z. Op Schiphol lopen de gebruiksjaren van eind oktober tot en met oktober het jaar daarop. Daarmee eindigt het lopende gebruiksjaar al aan het einde van deze maand, en is er weinig ruimte om de tekorten nog in te halen. Vorig jaar noteerde Schiphol 476.832 vliegbewegingen.

Winters weer

Hoewel de aantallen structureel iets lager liggen vergeleken met vorig jaar, is de belangrijkste oorzaak van het lagere aantal vliegbewegingen het winterse weer in januari. In het begin van 2026 werd Nederland bedekt onder een aantal centimeter sneeuw, iets waar Schiphol niet op voorbereid was. Het winterse weer zorgde dan ook voor een groot aantal annuleringen.

Minister tevreden

Eind september maakte het kabinet bekend dat het voor het eerst in achttien jaar met een nieuw luchthavenverkeerbesluit komt. Hoewel dat de jure krimp inhoudt voor Schiphol – de luchthaven mocht volgens de oude gedoogconstructie 500.000 vluchten per jaar uitvoeren – betekent het nieuwe besluit de facto dat er weinig verandert voor de operaties op het vliegveld.

Het belangrijkste doel van de krimp is een geluidsreductie van twintig procent overdag en minimaal vijftien procent in de nachtelijke uren. Zo mogen er niet meer dan 27.000 vluchten in de nacht plaatsvinden. Ook is er perspectief voor toekomstige groei, naarmate de vlootvernieuwing van airlines als KLM en Transavia vordert. Coalitiepartijen D66 en CDA zijn daar echter terughoudend in en willen dat er aan strenge randvoorwaarden wordt voldaan.