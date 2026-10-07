Vlucht van Düsseldorf naar Tel Aviv met A320 wijkt uit

Een Airbus A320 van Eurowings heeft tijdens een vlucht naar Tel Aviv een ongeplande landing gemaakt op Cyprus. De bemanning van vlucht EW9974 week uit naar Larnaca nadat een technische waarschuwing voor een van de twee motoren verscheen.

Technische waarschuwing

Het toestel, registratie 9H-EUX, was onderweg van Düsseldorf naar Tel Aviv toen de bemanning besloot de vlucht te onderbreken. Eurowings spreekt tegenover aeroTelegraph van een ‘niet-kritieke technische waarschuwing’ die betrekking had op een van de twee motoren. Hoewel er volgens de maatschappij op geen enkel moment gevaar was voor de inzittenden, werd besloten uit te wijken naar Larnaca. Volgens Eurowings speelde daarbij vooral de beschikbaarheid van betere onderhoudsfaciliteiten op de Cypriotische luchthaven een rol. Door daar te landen kon het vliegtuig technisch worden gecontroleerd en, indien nodig, worden onderhouden voordat de vlucht naar Israël werd voortgezet.

Later alsnog naar Tel Aviv

Na de landing in Larnaca werd de machine aan een technische controle onderworpen. Rond het middaguur kon de Airbus de vlucht naar Tel Aviv hervatten. De 156 passagiers reisden daarmee alsnog door naar hun oorspronkelijke bestemming. Eurowings benadrukt dat de ongeplande landing uit voorzorg werd uitgevoerd en dat er op geen enkel moment sprake was van een gevaarlijke situatie aan boord.