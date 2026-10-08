Amerika waarschuwt voor luchthaven: ‘Pas extra op’

De onrust in het Midden-Oosten is nog lang niet voorbij. In Jemen controleren de Houthi’s nu een groot deel van het noorden van het land. De rebellengroep voert onder andere aanvallen uit op luchthavens in de regio. Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt haar burgers nu.

Houthi-aanvallen

Op woensdag 7 oktober vuurden de Houthi’s een raket af op de luchthaven van Aden, in het zuiden van Jemen. Daar zou een paar minuten later een vlucht uit Caïro landen, maar dat toestel werd net op tijd omgeleid naar Jeddah in Saudi-Arabië. Saudi-Arabië zelf, bondgenoot van de Verenigde Staten, was ook het doelwit van de aanvallen. De Houthi’s vuurden een raket af richting Riyadh. Deze kon op tijd worden onderschept.

Waarschuwing voor Amerikanen

Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nu een waarschuwing afgevaardigd naar Amerikanen in Saudi-Arabië. Ze roept haar burgers op om extra op hun hoede te zijn nu de Houthi’s luchtvaartmaatschappijen en vliegvelden in de regio bedreigen. Bij de aanvallen van de afgelopen dagen raakten 36 mensen gewond.

De Saudi-Arabische luchtvaartautoriteit meldt dat ze nauw samenwerkt met partners om de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid van passagiers te waarborgen en een veilige luchtvaart in het land te kunnen garanderen.

KLM naar het Midden-Oosten

KLM kondigde recent aan om in de winter de routes naar Dubai, Riyadh en Damman weer op te starten. Of de recente gebeurtenissen invloed hebben op de hervatting van de routes, is nog niet bekend. Het Nederlandse reisadvies naar Saudi-Arabië is vooralsnog niet veranderd.