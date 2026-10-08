B777 verliest cabinedruk boven zee: nooddaling met 3800 fpm

Een Boeing 777 van British Airways heeft te maken gekregen met verlies van cabinedruk. De bemanning zette boven de Ierse Zee een noodda­ling in, waarbij met ongeveer 3.800 voet per minuut daalde. De zuurstofmaskers kwamen daarbij naar beneden.

Drukverlies op 36.000 voet

De Boeing 777-200, registratie G-VIIA, was op 5 oktober onderweg als vlucht BA295 van Londen Heathrow naar Chicago O’Hare. Het toestel vloog op ongeveer 36.000 voet, omgerekend bijna 11 kilometer hoogte, toen de bemanning melding maakte van het drukverlies. Omdat een voldoende cabinedruk essentieel is om op kruishoogte veilig te kunnen vliegen, werd direct een noodda­ling ingezet. De zuurstofmaskers in de cabine werden automatisch geactiveerd, zodat passagiers en bemanning bij een eventueel verder wegvallende cabinedruk van zuurstof konden worden voorzien.

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In zeven minuten naar 9.000 voet

De Boeing zette vervolgens een forse da­ling in. Ongeveer zeven minuten na het begin van de noodda­ling stabiliseerde de machine op 9.000 voet. Gemiddeld kwam dat neer op een daalsnelheid van circa 3.800 voet per minuut. Op die lagere hoogte is geen aanvullende zuurstofvoorziening meer nodig als de cabinedruk niet langer op peil kan worden gehouden. De bemanning besloot vervolgens de vlucht naar Chicago af te breken en terug te keren naar Londen Heathrow.

Brandstof geloosd boven zee

Tijdens de terugvlucht werd brandstof geloosd boven de Ierse Zee, meldt The Aviation Herald. Dat is een gebruikelijke procedure wanneer een zwaar vliegtuig na een relatief korte vlucht moet terugkeren naar de luchthaven. Een Boeing 777 kan bij vertrek aanzienlijk zwaarder zijn dan het maximale landingsgewicht. Door brandstof te lozen kan het gewicht worden teruggebracht voordat het landt. De British Airways-777 zette vervolgens koers naar Heathrow en landde op baan 27L.