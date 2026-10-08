Cabinevakbond waarschuwt voor ‘oneerlijke concurrentie’

De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) maakt zich samen met andere Europese vakbonden zorgen over het luchtvaartverdrag met Qatar. De Europese Commissie wil de overeenkomst pas uiterlijk eind 2029 uitgebreid evalueren. Volgens de VNC duurt dat te lang. De vakbond vreest dat de afspraken gevolgen kunnen hebben.

Vakbonden willen niet wachten tot 2029

Op 15 juni deed EurECCA, de Europese organisatie voor cabinevakbonden, een oproep aan de Europese Commissie. De organisatie vroeg om de overeenkomst al op korte termijn grondig te onderzoeken. Het EU-Qatar-luchtvaartverdrag is sinds 2021 van toepassing en geeft luchtvaartmaatschappijen uit Qatar en de Europese Unie ruimere mogelijkheden om vluchten tussen beide markten uit te voeren. Volgens EurECCA is het daarom niet logisch om pas over meerdere jaren uitgebreid naar de gevolgen van de overeenkomst te kijken.

De organisatie heeft in een brief aan voorzitter Ursula von der Leyen haar zorgen kenbaar gemaakt. De Europese Commissie heeft daarop laten weten de gevraagde evaluatie uiterlijk eind 2029 uit te voeren. EurECCA vindt dat onvoldoende en wil dat er nog dit jaar een schriftelijk rapport komt waarin de zorgen en mogelijke gevolgen van het verdrag worden onderzocht.

‘Eerlijk speelveld’

Volgens de VNC gaat de discussie niet alleen over Qatar, maar ook over de manier waarop airlines binnen Europa met elkaar concurreren. Europese maatschappijen opereren binnen regels rond onder meer arbeidsvoorwaarden, sociale bescherming en veiligheid. De zorg van de vakbonden is dat luchtvaartmaatschappijen uit landen buiten de EU onder andere voorwaarden kunnen opereren dan Europese maatschappijen. Als zij daardoor goedkoper kunnen werken of minder met Europese sociale en arbeidsrechtelijke verplichtingen te maken hebben, kan dat volgens de VNC leiden tot een ongelijk speelveld.

Dat kan op termijn gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van Europese airlines, werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden. Daarmee kan een besluit dat op Europees niveau wordt genomen uiteindelijk ook merkbaar zijn voor cabinepersoneel in Nederland. De inzet is volgens de VNC een ‘eerlijk speelveld’ op de Europese luchtvaartmarkt.

Europese vakbonden

EurECCA wil dat de Europese Commissie de zorgen over het verdrag op korte termijn onderzoekt en de resultaten voor het einde van dit jaar vastlegt in een rapport. Daarnaast vraagt de organisatie om de voorlopige toepassing van het verdrag op te schorten zolang belangrijke vragen niet zijn beantwoord. ‘Serieuze zorgen over een luchtvaartovereenkomst die al wordt toegepast, verdienen goed onderzoek’, aldus de VNC.