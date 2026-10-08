‘Gloednieuw’ vliegtuig na een dag al aan de grond

Een Airbus A321 van Condor, slechts een dag in de vloot, kreeg na een dag al panne. Het ‘gloednieuwe’ vliegtuig had slechts vier vluchten gedaan voordat het te maken kreeg met een technisch probleem. Daardoor stond het toestel enkele dagen aan de grond.

Nieuwe Airbus in de vloot

Condor nam de Airbus A321, registratie D-AIAH, eind september in ontvangst. Het toestel behoorde oorspronkelijk toe aan SmartLynx, maar die luchtvaartmaatschappij kampte met grote financiële problemen. De machine is nu van Aircastle, maar Condor least de Airbus. Op vrijdag 2 oktober begon haar operatie met een vlucht van Frankfurt naar Palma de Mallorca.

Cockpitramen

Het duurde echter nog geen dag voordat de zestien jaar oude A321 te maken kreeg met een technisch probleem. Op 3 oktober kwam het toestel rond 17:30 uur terug in Frankfurt, waar het vervolgens enkele dagen aan de grond bleef staan. Volgens een woordvoerder van Condor had dat te maken met een inspectie aan één van de cockpitramen, en was de tijdelijke schorsing vooral een voorzorgsmaatregel meldt AeroTelegraph.

Erg lang bleef de Condor-machine echter niet op de grond. Op 5 oktober was het probleem verholpen en steeg de machine in de avond weer op voor een vlucht richting Wenen.

A350 met schade

Het incident met de A321 van Condor doet denken aan een andere pechvogel: de gloednieuwe eerste A350 van KLM. ‘De Nachtwacht’ arriveerde vrijdag 2 oktober op Schiphol, maar liep enkele dagen later al lichte schade op. De luchtvaartmaatschappij verwacht echter niet dat het consequenties heeft voor de geplande ingebruikname.