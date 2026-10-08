Helikopter maakt noodlanding in Noord-Holland: rook uit het toestel

Donderdagmiddag rukten de hulpdiensten massaal uit na een noodlanding in de buurt van Julianadorp. Het betrof de PH-HWH, een Bell 206 JetRanger van Heli Holland. Naast meerdere ambulance- en brandweereenheden werden eveneens twee traumahelikopters opgeroepen, waarvan alleen de Amsterdamse ‘Lifeliner 1’ ter plaatse kwam.

Rook uit het toestel

Na een stop op vliegveld Texel vertrok de heli terug naar Lelystad Airport. Rond 15.49 gingen de piepers af bij de hulpdiensten toen de heli vanwege een technische storing snel moest landen. Dit gebeurde ten zuiden van het Noord-Hollandse Julianadorp, in de nabijheid van vliegveld De Kooy in Den Helder. Omstanders verklaren tegenover het AD dat ze rook uit het toestel zagen komen. De Politie Eenheid Noord-Holland meldt dat er geen personen gewond zijn geraakt. In navolging van het incident doet de luchtvaartpolitie verder onderzoek.

Gebouwd in Italië

De betreffende wentelwiek is de oudste nog vliegende helikopter van Nederland. De helikopter werd in 1968 in Italië gebouwd bij Agusta, dat destijds onder licentie helikopters van Bell produceerde en tegenwoordig onderdeel is van Leonardo. De oorspronkelijke typeaanduiding was dan ook Agusta-Bell. Ondanks zijn leeftijd van inmiddels bijna zestig jaar is de tweebladige helikopter nog altijd luchtwaardig en wordt hij anno 2026 regelmatig ingezet. Zo maakt de machine onder meer inspectievluchten, waarbij de bijzondere combinatie van historische waarde en een nog altijd actieve operationele rol goed zichtbaar wordt.