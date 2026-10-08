KLM volgt concurrenten en gaat in zee met Elon Musk

KLM gaat vanaf medio 2027 gratis internet aanbieden op intercontinentale vluchten. De luchtvaartmaatschappij kiest daarvoor Starlink. Passagiers moeten daarmee ook boven de oceaan kunnen streamen, browsen en gamen zonder voor een internetpas te betalen. De dienst wordt geleidelijk uitgerold en is beschikbaar in alle reisklassen.

Gratis internet voor iedere passagier

Wie vanaf 2027 met KLM een verre vlucht maakt, hoeft straks niet langer te betalen voor uitgebreid internetgebruik aan boord. De maatschappij maakt de Starlink-verbinding gratis en onbeperkt beschikbaar in Economy, Premium Comfort en World Business Class. Wel is een Flying Blue-account nodig om verbinding te maken. Wie nog geen account heeft, hoeft dat niet vooraf te regelen: aanmelden kan ook vlak voor vertrek of zelfs tijdens de vlucht. KLM bouwt daarmee voort op de gratis wifi die al op Europese vluchten beschikbaar is. Op intercontinentale routes kunnen Flying Blue-leden momenteel alleen gratis berichten versturen, terwijl voor uitgebreider internetgebruik een betaalde wifi-optie nodig is. Met de nieuwe dienst moet dat onderscheid verdwijnen.

Starlink

Voor de nieuwe verbinding kiest KLM voor Starlink. Daardoor moet een snelle verbinding ook mogelijk zijn wanneer een vliegtuig zich ver van land bevindt. KLM spreekt over een hoge snelheid en lage latency, maar maakt opvallend genoeg nog geen concrete cijfers bekend. Het is daardoor nog niet duidelijk welke snelheden passagiers daadwerkelijk kunnen verwachten of hoe laag de vertraging precies wordt. Volgens KLM moet de verbinding in ieder geval voldoende zijn voor het streamen van films en series, het luisteren naar muziek en het spelen van online games.

Uitrol begint in 2027

KLM begint de uitrol vanaf medio 2027 en voorziet de intercontinentale vloot vervolgens geleidelijk van de nieuwe verbinding. Welke routes of vliegtuigen als eerste aan de beurt zijn, maakt de luchtvaartmaatschappij nog niet bekend. Ook is niet duidelijk wanneer de volledige intercontinentale vloot over Starlink beschikt.