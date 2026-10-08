België bouwt compleet nieuw trainingscentrum voor vliegers

Op vliegbasis Beauvechain is een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van het nieuwe trainingscentrum. Daar worden nieuwe Belgische militaire vliegers opgeleid. Het centrum wordt onderdeel van het zogenoemde Basic Flight Training Capability-project (BFTC) en moet een moderne trainingsomgeving bieden met onder meer simulatoren, onderhoudsinfrastructuur en een nieuw trainingssysteem met de PC-7 MKX.

Nieuwe trainingsomgeving

De trainingsfaciliteiten worden uitgerust met moderne systemen waarmee deelnemers verschillende onderdelen van hun opleiding kunnen doorlopen. Naast de vliegmogelijkheden komen er simulatoren en voorzieningen voor vliegtuigonderhoud. Daarmee wordt de opleiding op één locatie verder uitgebouwd en krijgt de Belgische Defensie een nieuwe infrastructuur voor de basisvliegopleiding.

PC-7 MKX

Een belangrijke rol binnen het project is weggelegd voor de nieuwe PC-7 MKX. Het trainingsvliegtuig van Pilatus vormt samen met de bijbehorende trainingssystemen een belangrijk onderdeel van BFTC. De combinatie van vliegtuigen, simulatoren en andere trainingsmiddelen moet ervoor zorgen dat toekomstige militaire vliegers in een moderne omgeving hun eerste stappen in de militaire luchtvaart kunnen zetten.

Pilatus

Pilatus treedt binnen het project op als hoofdaannemer en werkt samen met de Belgische Defensie, AG Real Estate, Sabena Engineering en verschillende industriële partners. De betrokken partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de realisatie van het nieuwe trainingscentrum en de bijbehorende infrastructuur. Met het leggen van de eerste steen is daarmee een volgende fase aangebroken in de ontwikkeling van de Belgische militaire vliegopleiding.