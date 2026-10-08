Rusland sluit definitief luchthaven in Moskou

Rusland heeft luchthaven Ostafjevo bij Moskou definitief gesloten. De luchthaven mag niet langer vliegtuigen afhandelen en ook de bijbehorende grenspost voor vracht- en passagiersverkeer is buiten werking gesteld. Het besluit is op 5 oktober ondertekend door de Russische premier Michail Misjoestin.

Luchthaven per direct gesloten

Met het regeringsbesluit komt een einde aan de operationele functie van Ostafjevo. De luchthaven is niet langer opgenomen in de Russische lijsten van federale luchthavens en vliegvelden voor gezamenlijk gebruik. Ook de internationale grenspost voor passagiers- en vrachtverkeer op Ostafjevo is gesloten. Daarmee kunnen op de luchthaven geen reguliere internationale luchtvaartactiviteiten meer worden afgehandeld.

Belangrijke basis voor Gazpromavia

Ostafjevo was jarenlang een belangrijke luchthaven voor zakelijk vliegverkeer rond Moskou en diende als thuisbasis van Gazpromavia, de luchtvaartmaatschappij van het Russische energieconcern Gazprom. De luchthaven werd vooral gebruikt voor zakelijke passagiersvluchten en vrachtvervoer. Ostafjevo werd in 1934 geopend en kreeg in 2000 een functie voor passagiersluchtvaart. Daarmee groeide het vliegveld uit van een voornamelijk militaire locatie tot een luchthaven die ook civiel luchtverkeer faciliteerde.

Al langer geen officiële staatsluchthaven

De sluiting komt niet volledig onverwacht. Rusland haalde Ostafjevo in januari 2024 al uit het staatsregister van luchtvaartterreinen. Een volgende belangrijke stap volgde in december 2025, toen Gazprom het luchthavencomplex verkocht aan het vastgoeddepartement van de stad Moskou. Met de verkoop was een bedrag van 2,724 miljard roebel gemoeid, omgerekend ongeveer 32 miljoen Amerikaanse dollar. Met het nieuwe regeringsbesluit is nu ook formeel een einde gekomen aan de mogelijkheid om Ostafjevo als luchthaven voor vliegtuigafhandeling te gebruiken.